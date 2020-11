Clases 2021: La Provincia aún no pone fechas para el inicio

Luego de la confirmación del Gobierno porteño de que el ciclo lectivo 2021 comenzará el 17 de febrero en la Capital Federal, el Gobierno bonaerense evitó poner una fecha para el comienzo de las clases el próximo año.

Así lo dejó en claro el gobernador, Axel Kicillof, quien ante la consulta de INFOCIELO dijo que no se quiere “poner a discutir ni a competir, porque es politiquería barata”, y que “tenemos que evaluar y ser muy específicos para definir los plazos y cómo continuar”.

La fecha del inicio de clases el año próximo fue motivo de disputa en el Consejo Federal de Educación. Finalmente, se decidió que cada provincia decida cuándo comenzar su ciclo lectivo. Larreta, que se mostró firme en su disidencia a la intención del Ministerio de Educación de la Nación de comenzar en marzo, ayer confirmó que lo harán en febrero.

El Gobernador bonaerense se mostró molesto por la discusión y las críticas recibidas respecto a la educación. Puso énfasis en las acciones que la Provincia realizó para mantener a los niños conectados con el sistema educativo, y pidió dejar “de hacer politiquería barata y usar a los niños para esto”.

“En la provincia de Buenos Aires las clases funcionaron durante todo el año. De hecho, sólo el 1,6% de los chicos perdió contacto con la educación. Algunos dicen que no hubo clases, yo quiero que se lo digan a las familias de la provincia de Buenos Aires que hicieron un esfuerzo para mantener la educación de sus hijos. Obviamente no fue lo mismo, pero clases hubo todo el año”, indicó Kicillof.

Además, resaltó la acción y el trabajo de su Gobierno desde la Dirección General de Cultura y Educación para “llevarle la escuela a la casa a los alumnos que no pudieron continuar con su educación”. En ese sentido, resaltó una vez más la importancia del programa ATR para la revinculación.

“Distribuimos más de 13 millones de cuadernillos”, aseguró Kicillof. “Pero no hago bandera. Trabajo con esto, con las familias, con los chicos, con las escuelas. Vamos a seguir buscando los medios y los métodos para continuar y terminar este ciclo de la mejor manera posible”, añadió.

Según contó INFOCIELO el mes pasado, el ciclo lectivo 2020 y el 2021 estarán vinculados. No habrá evaluaciones a los alumnos y alumnas, excepto para los que cursen el último año de la secundaria. “Los ciclos lectivos 2020 y 2021 se consideran una unidad pedagógica, por lo que los contenidos que no pudieron trabajarse este año se trabajarán el año próximo”, señalaron desde la Dirección General de Cultura y Educación.

Respecto a la presencialidad, Kicillof pidió prudencia y señaló que la intención de la Provincia es que los niños vuelvan al aula, siempre y cuando “sea seguro”, como ya ocurre en algunos municipios. En ese sentido, además, señaló que el desarrollo de la campaña de vacunación será clave y auguró un panorama más alentador de cara al año próximo. “Proyectamos un 2021 mucho más favorable”, concluyó el Gobernador.