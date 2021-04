El Gobierno Municipal y la Liga de Comercio llevan adelante acciones de concientización

Tras la reunión de comisión de emergencia realizada en la tarde de hoy en el salón rojo del palacio municipal de la que participaron el ejecutivo, autoridades de la Liga de Comercio e Industria, el presidente del Honorable Concejo Deliberante y sus Concejales más las distintas fuerzas de seguridad, el Secretario de Salud Dr. Juan Tibiletti dialogó con este medio sobre la situación actual del partido de Las Flores.

En este contexto, el funcionario resaltó que “la situación nuestra es complicada, la cantidad de casos progresivamente siguen aumentando, con lo cual la contagiosidad entre las personas sigue estando” y que “lo que estamos viendo, es que hace 15 días la cantidad de casos en internación era mucho más bajo, hoy tenemos 15 por Covid-19”, de los cuales detalló que 4 corresponden a terapia intensiva.

“Estamos tratando de aumentar la capacidad para internación clínica ante una eventualidad de colapso tener disponibilidad”, dijo tras recordar que “los contagios que estamos viendo, la gran mayoría, vienen de reuniones sociales en las viviendas, de no cuidarse, de pensar que un familiar o un amigo no pueda estar contagiado” y sumó que la recomendación es “fundamental es el uso correcto del barbijo cubriendo la nariz y la boca en todo momento excepto cuando se encuentra con los convivientes”.

Por otra parte informó que la reunión de comisión de emergencia fue para “informar al comité de la situación sanitaria que estamos viviendo y sobre la campaña de vacunación que cuenta con 4500 florenses con al primera dosis”.

En referencia a los anuncios realizados en el día de ayer por el Presidente de la Nación Argentina, aclaró que “las medidas son para el AMBA; no corresponden para nuestra ciudad. Nuestra preocupación es que la gente pueda seguir con la actividad comercial, que los chicos puedan seguir con al presencialidad en las escuelas, pero depende mucho de la conciencia social”.

“Estamos haciendo un trabajo inmenso desde salud, con reuniones semanales con directivos de escuelas, con gremios, para estar siempre enseguida arriba de aquellos chicos que tienen burbuja, estar encima de ellos con la necesidad que tengan”, manifestó sobre los posibles contagios que se puedan brindar en las instituciones educativas.

Desde el ejecutivo local mantenemos firme la intención que las actividades comerciales y productivas puedan seguir trabajando como así también la presencialidad en las escuelas. Para lograr y mantener esto depende, “que la conciencia social nos permita a todos poder disminuir la contagiosidad y la capacidad de internados en el hospital”.

Tibiletti rechazó el comunicado difundido por la oposición local en el día de hoy y les solicitó la “colaboración para no crear a través de los comunicados una mala sensación del cierre cuando no la hay en Las Flores, el informe del presidente era para el AMBA, no para el interior” y agregó que “tenemos que tirar todos para el mismo lado, no con comunicados, queremos que la actividad comercial y económica continue”.

Finalizando agregó que “tenemos que hacer foco en salir a concientizar a la población nuevamente, que el uso del barbijo hace que podamos entre todos cuidarnos, usar bien el barbijo cuida al otro”.