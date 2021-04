María Sol Campos protagonista de un comercial de Rexona

En nuestra sección de cartas de lectores, Carlos Servidio se comunicó con este portal para expresar su agradecimiento al Hospital Zonal de la ciudad.

Al director ejecutivo hospital

Zonal Las Flores

DR. Alejandro Mauricio

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y de esta manera extenderle mi agradecimiento por toda la atención brindada hacia mi persona en el nosocomio local el cual usted preside. Desde mi ingreso que fue el día 24 del pasado mes alrededor de las 22.00 horas hasta mi alta siendo el día 1 de abril del corriente año en horas del mediodía; solo son palabras de halagos y agradecimientos a todo el personal que directa o indirectamente intervino. Quiero destacar al equipo de recepción que tuvo una rápida atención ante los síntomas manifestados que era de un fuerte dolor en la zona abdominal; al instante fui convocado por el personal de guardia no respiratoria que ágilmente luego de los exámenes de rigor que le corresponden me derivaron al DR. MARTIN SALADINO quien con una cálida y profesional atención la cual nos tiene acostumbrado, realizo los estudios pertinentes a fin de calmar dicha molestia.

A posteriores el DR. ALEJANDRO MAURICIO siguió con mi diagnostico con la profesionalidad que ya lo caracteriza. Mientras continuaba en internación, quiero destacar la calidez humana de los enfermeros/as BRANDAN BARBARA, MONTALBETTI LUCIANO, SPINELLI MARCEDES, LECONA PEDRO, PUENTE LUCRECIA, SAN MARTIN VANESSA, DAGOSTINO LUCIA, GOPAR MARION, FRANCO YESICA, FAIT ROXANA, MOLINA VALERIA, SUAREZ MARIAN, BARRANCO LUIS, CARPINETTI GABRIELA, RAZETTO MIRIAN Y SUPATTO CRISTINA que en distintas ocasiones le correspondía pasar por mi control o tan solo acercarse a fin si requería algo que este a su alcance mostrando siempre vocación de servicio por su profesión.

Más adelante se hace presente la DRA. RICCIO LAURA para darle continuidad a mi problemática. Muy predispuesta en su obrar, convoco a los profesionales DR. SERAFINI JUAN BAUTISTA Y LA DRA. CALDERON DOLORES quienes muy rápidamente evaluaron que requería una operación de urgencia.

Al momento se acerca hacia mi persona dicho cirujano SERAFINI y me manifiesta la patología que poseía (la misma conocida medicamente como HERNIA INTERNA) encargándose inmediatamente de que todo el procedimiento quirúrgico sea un éxito.

Por tal motivo agradecer inmensamente al DR. JUAN BAUTISTA SERAFINI que compuso un gran equipo de profesionales que conto entre ellos también con el DR. BRANCHESI WALTER y el anestesiólogo DR. CORDOBA CLAUDIO.

Así también, finalizado el procedimiento quirúrgico permanecí internado bajo el cuidado de los enfermeros GONZALIA ALICIA, GIOIA EUGENIA, AISPURUA SUSANA, MORALES GISELA, IRAZAR CELESTE, LUCHA YANINA, BAZZI VIVIANA, VIDELA NANCI, RISSO PAULA, GALLARDO MARIA, GUERRERO MAGALI, MIGNOLA JESICA, RECALDE MIGUEL, PEREZ DANIEL, DE LAS CASAS MARIA Y FUCHILA DAMIAN perteneciente al área de cirugía, quienes se encargaron durante mi internación de estar presentes a cada instante mostrando vocación de servicio sumado al carisma que los caracterizaba.

Para finalizar agradecido al también al servicio de laboratorio, seguridad, limpieza y camilleros que son dentro de la institución que usted preside una pieza fundamental.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterando mí agradecimiento, pidiéndole que dentro de sus posibilidades lo haga extensivo y felicitándolo por el trato amable, humano y responsable con la salud por parte de su personal subordinado.

Servidio, Carlos

38364094