Culmina la final provincial de los juegos bonaerenses

En, Padel: Emma Di Tullio y Maitén Giacoia (Sub 14) le ganaron los puntos a Pila, ya que la dupla de la mencionada localidad no se presentó, mientras que en Acuatlón: Juana Paulé (Sub 14) logró la cuarta ubicación. Por otro lado, en Beach vóley: Malena Pérez y Macarena Almeira (Sub 18) fueron derrotadas 2 a 0 ante Gral. Pueyrredón; en Ajedrez Lucía Nanti (Universitaria) obtuvo dos victorias, en la primera ronda frente Pilar y en la segunda venció Belén Arévalo (Baradero), y Rocío Orlando (Sub 18) triunfó en la primera partida ante Maipú (no se presentó) y fue derrotada por Milagros Torres Godoy (Quilmes) en la segunda partida; en Tenis de mesa: Paloma Lorenzetti (Sub 16) se impuso 3 a 0 sobre Salliqueló, y Valentino De Benedetto (Sub 14) cayó 3 a 0 frente al representante de La Plata. Por último, en Beach vóley: Ignacia Gómez Harrison y Kiara Lamas (Sub 14) vencieron 2 a 0 a Baradero (no se presentó)-

Mañana, el cronograma será el siguiente: en Padel Sub 14 femenino vs. La Plata, a las 9 hs.; en Atletismo: Enzo Mele (Sub 16, salto en alto) a las 9 hs.; en Ajedrez a las 9 tercera ronda; en Beach vóley: Sub 18 vs. Baradero a las 9.45 hs. y a las 17 hs. con 9 de Julio; en Tenis de mesa: Sub 14 masculino vs. Junín a las 10.40 hs. y Sub 16 femenino vs. Tres de Febrero a las 11.20 hs.; y en Beach vóley: Sub 14 vs. Gral. Villegas a las 11.15 hs.

NATACIÓN: CAMILA CABRAL CAMPEONA Y SUBCAMPEONA PROVINCIAL

Espectacular fue la presentación de Camila Cabral en el torneo provincial exclusivo para las categorías promocionales federados, que se disputa este fin de semana en Miramar con la organización de FENBAS (Federación de Natación de Buenos Aires Sur).

La florense se consagró campeona juvenil en la especialidad Mariposa, sobre una distancia de 100 metros, además obtuvo el subcampeonato en 200 metros combinados y clasificó tercera en 50 metros libres. Por su parte, Francisco Sandoval arribó octavo en 50 metros pecho y 14º en 50 metros libres entre 28 nadadores, mientras que Julieta Altuna fue décima en 50 metros pecho.

Toda la jornada de hoy fue acompañada por el intendente interino Fabián Blanstein quien siguió de cerca cada una de las competencias donde los chicos de Las Flores compitieron, alentando y disfrutando de la jornada con el entusiasmo que lo caracteriza y por el Secretario de Deportes, Fernando Muñiz y el secretario de Educación Rogelio Díaz.

Desde la municipalidad de Las Flores felicitamos a todos los participantes de los Juegos Bonaerenses 2021 que están compitiendo en este evento tan importante y que sin dudas nuestros competidores estarán disfrutando y viviendo con gran alegría.