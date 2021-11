«Que la gente acompañe la lista de Dorronsoro-Canosa»

El candidato a Concejal por el oficialismo mantuvo un mano a mano exclusivo con este medio y remarcó «Se que nos va a ir muy bien este domingo porque los vecinos quieren seguir creciendo y depositan en nosotros toda esa esperanza para representarlos y continuar con la recuperación de la ciudad».

Juan, como todos sabemos sos nuevo en el mundo político, pero ¿cómo es tu llegada a la política?

La verdad que mi interés por la política lo traigo desde la cuna, mi familia viene de raíces militantes, mi bisabuelo Radical, gobernador de Entre Ríos y mi viejo Peronista, en las mesas eran terribles las discusiones políticas, pero siempre discusiones lindas que me atrajeron, desde ahí mi interés. En cada proyecto, en cada aspecto de mi vida tuve ese empuje interior por hacer algo, por cambiar las cosas o hacer que sucedan para el bien común.

¿Crees que la renovación política se dará realmente?

Es difícil, yo creo que la renovación política no se da desde las personas sino de las ideas y las acciones que los espacios políticos lleven adelante. Otros sectores están pregonando esta renovación, pero si continúan con ideas como las que aplicaron entre 2015-2019 no hay ninguna renovación, entre sus líneas se encuentra Canosa, concejales y ex funcionarios de esa gestión que no pudieron realizar los proyectos que hoy prometen.

¿Por qué Todos X Las Flores?

La verdad es que desde que fui convocado para trabajar en el ejecutivo en 2019 por Emil (Gelené) lo recibí con gran alegría y ahí comenzó mi integración en esta maravillosa familia. Todos X Las Flores es un espacio donde conviven ideas de muchos sectores, abierto y participativo, eso es realmente constructivo para nuestra ciudad, porque de las diferencias surgen grandes ideas. Así que estoy muy contento y agradecido por el recibimiento de todos los compañeros que transmiten en cada actividad toda esa energía que contagia para trabajar por Las Flores.

¿Qué proyectos tienen para esta nueva etapa?

Contamos con muchos proyectos, y al reunirnos con instituciones, con empresas, comerciantes y vecinos, lo positivo es que van surgiendo muchos más, o sucede también que se enriquecen los proyectos que tenemos al sumarle la mirada de nuestros ciudadanos.

En principio, desde el ejecutivo se están llevando a cabo políticas muy importantes que están generando trabajo genuino en nuestra ciudad, y nos parece primordial promover la actividad laboral.

En lo principal que trabajamos es en un proyecto que le da espacio las juventudes desde otra perspectiva, creemos que ese espacio que los chicos y chicas solicitan debe ser un lugar donde puedan expresarse libremente sin aspiraciones políticas, junto a las instituciones como el CUF, los Centros de Estudiantes y las áreas del municipio para que en su última etapa de secundario encuentren el impulso que necesitan frente a los desafíos del futuro. Y viene de la mano la generación de empleo genuino, que desde el concejo estaremos listos para tratar esos tipos de proyectos integradores para recuperar derechos para todos los florenses.

Queremos potenciar y desarrollar fuertemente la zona del Parque Plaza Montero, para que Las Flores sea una ciudad de escapada turística. En el sector productivo queremos motivar y acompañar para la creación de cooperativas de productores para potenciar y agregar valor a la producción primaria de la Planta de Faena.

Con los comerciantes estamos armando proyectos para comenzar a embellecer el centro, e incluso trabajando en la participación ciudadana para el ordenamiento del tránsito.

Esos por nombrar solo algunos, tenemos muchos proyectos pensados que son totalmente viables, pero sobre todo muchas ganas de trabajar de manera integral con las instituciones y con los florenses para que también surjan otros desde sus necesidades.

¿Cómo te preparas para este domingo?

Bien, un poco ansioso, feliz, pero sobre todo con muchas energías, es impresionante lo bien que hace el trabajar y poner esfuerzo en algo que es colectivo. Estamos muy ilusionados, y es lo que recibimos en la mayoría de los hogares, la gente valora mucho todo el trabajo que se viene haciendo en estos casi dos años, aún con pandemia de por medio, con la ciudad transformada en materia de obra pública y acciones en lo social, deportivo y cultural.

Se que nos va a ir muy bien este domingo porque los vecinos quieren seguir creciendo y depositan en nosotros toda esa esperanza para representarlos y continuar con la recuperación de la ciudad.