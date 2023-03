Atletismo: Victoria Castro y Fernanda Negrete formarán parte de la concentración de FADEPAC en Río Negro

Con un auto totalmente nuevo hecho por la familia Urruty en General Belgrano esta temporada volverá a la Limitada Belgranense el piloto florence Damián “Piru” Villanueva.

Luego de haber corrido como piloto invitado el año pasado en la competencia de dos pilotos que realizó la categoría, junto a Juan Urruty en donde fue segundo en su final y el binomio terminó cuarto en la general, Damián Villanueva quedó muy entusiasmado con el presente de “La Histórica” y comenzó su operativo retorno encargandolé a Urruty la construcción de un auto nuevo.

Finalmente, y luego de varios meses de trabajo, Juan Urruty terminó el auto que ya está instalado en la ciudad de Las Flores para la colocación del motor y los últimos detalles, “la verdad es que Juan hizo un gran trabajo, realizó una auto de muy alta calidad con el cual voy a tener de estar volviendo como piloto titular este año a la categoría. Luego de haber corrido de invitado de Juan el año pasado quedé con muchísimas ganas de volver y ahí nomás le dije a Juan que me hiciera un auto nuevo. Ahora el auto ya está termina, ya lo tenemos en Las Flores para ponerle el motor y ya mi vuelta a la Belgranense es una realidad”, afirmó “Piru”.

De esta manera otro gran protagonista que tuvo la categoría hace varias temporadas atrás vuelve a nuestras filas y suma una ciudad más que estará representada dentro de la especialidad; en este caso Las Flores tendrá dos pilotos por el momento ya que también va a debutar en la categoría “Kiki” Griffes, sobrino de Damián, “voy a estar formando equipo con mi sobrino y eso también me da una motivación extra. Poder volver a una categoría que me dio tantas satisfacciones, que tiene una gran historia y un gran presente, y poder hacerlo con mi sobrino en equipo es un hermoso desafío y me tiene contando los días para la primera fecha”.

En cuanto al nuevo auto construido por Juan Urruty y su gente Damián aseguró, “no me sorprende el gran trabajo que hizo Juan en la construcción de este auto.

Está impecable y con trabajo hasta en los más mínimos detalles; realmente hicieron un laburo para sacarse el sombrero. Ahora nosotros le vamos a poner el motor Chevrolet y ya solo va a quedar esperar que llegue el día de la carrera para poder tirarlo a pista y ver cómo funciona. Pero me tengo mucha fe yo y le tengo toda la fe al auto ya que vuelvo con el objetivo de ser protagonista. La categoría no está para nada fácil ya que hay un gran nivel de autos y de pilotos, pero vamos a hacer todo lo posible para estar molestando adelante”.

Así se siguen sumando protagonistas a “La Histórica” para esta temporada que dará inicio el fin de semana del 1 y 2 de abril en el autódromo Gabriel Appella de la ciudad de General Belgrano.