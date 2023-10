Las Flores fue sede de un exitoso encuentro de escuelas artísticas de la región

El locutor, periodista y docente de radio, Adrián Fernández, presentará mañana sábado en nuestra ciudad de Las Flores, su libro “Los trenes no duermen”, publicado recientemente por Editorial Sudestada.

El acto, anunciado para mañana sábado 23 a las 11 de la mañana, se llevará a cabo en el edificio de la Estación Ferroviaria.

El libro reúne 20 relatos y 7 fotografías en los cuales los trenes son protagonistas, directa o indirectamente. Personajes de ficción relatan historias reales ocurridas en tiempos duros para el ferrocarril, tanto para sus trabajadores como para los pueblos atravesados por las vías.

“Los trenes no duermen” nace como homenaje a los trabajadores que tejieron la historia pujante del ferrocarril y deja la puerta abierta a la esperanza del regreso de los trenes ausentes.

La ciudad de Las Flores, y en particular la estación del ferrocarril y sus trabajadores, son parte central de uno de los relatos. No es casual ya que el autor es tercera generación de ferroviarios; su padre, conductor de trenes nació y se crió en la ciudad hasta que se incorporó a la dotación de Remedios de Escalada. Y, en el caso particular de Adrián, fue su primer destino como ayudante de conductor al frente de un Tren General.

Desde la gráfica, la docencia y la radio, el autor se ha propuesto mantener viva la memoria de la devastación y honrar las luchas obreras.