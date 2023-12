Lanzaron el nuevo DNI electrónico con chip

El presidente electo Javier Milei continuó en reuniones con su equipo de colaboradores, en una intensa jornada donde la noticia más destacada fue la decisión de nombrar a su socia política y titular del PRO, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, mientras se multiplicaban las versiones sobre la designación de Luis «Toto» Caputo, exministro de Finanzas y exjefe del Banco Central, como mandamás de Economía.

De esta forma, toma mayor volumen la injerencia del expresidente Mauricio Macri en el armado del futuro Gobierno de Milei, quien, debido a todos estos cabildeos para formar su gabinete y ocupar los casilleros de los diversos organismos de su futura administración decidió suspender el viaje con contenido «espiritual» que iba a realizar a Estados Unidos.

En medio de todos estos movimientos, se dieron situaciones particulares, como la designación de la excandidata a gobernadora bonaerense Carolina Piparo como directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y su inmediata marcha atrás.

La propia Píparo había anunciado que iba a iniciar la transición en el organismo con la actual titular, Fernanda Raverta, pero luego voceros de la fuerza de Milei dijeron que ese nombramiento no ocurriría.

Aunque no hubo confirmación oficial, surgieron insistentes versiones según las cuales Luis Caputo se hará cargo de la sensible cartera de Economía.

Junto a esta versión, también trascendió que Emilio Ocampo no aceptará la designación al frente del Banco Central, debido a que el plan de dolarización parece postergado.

Otra de las novedades fue que el secretario de Transporte de Córdoba, Franco Mogetta, será el Secretario de Transporte de la Nación cuando Diego Giuliano deje ese cargo, lo que implica la participación de la gente del gobernador mediterráneo, Juan Schiaretti, en el Gobierno de Milei.

Córdoba fue uno de los distritos fundamentales para el triunfo del dirigente de La Libertad Avanza, donde sacó el 74% de los votos.

Mientras se confirmaban las distintas designaciones, Milei continuó manteniendo reuniones en su bunker del Libertador Hotel, por ejemplo con una de sus principales espadas, el legislador porteño Ramiro Marra, y el diputado nacional electo por La Rioja, Martín Menem.

Pero el nombramiento más rutilante fue el de Bullrich como ministra de Seguridad, cargo que la exdirigente de la Juventud Peronista ocupó entre 2015 y 2019, durante el Gobierno de Macri, según confirmaron fuentes de LLA.

Bullrich aceptó volver al cargo a pesar de que hace tres días dijo a la prensa que «si viene alguien y te dice querés estar ahí, yo digo que no, no quiero estar en un lugar donde ya estuve», aunque a la vez aclaró: «Ahora, si viene alguien y dice no tenés otra alternativa de cómo solucionar este problema y la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, te pone en una situación compleja».

Su gestión en esa cartera durante el macrismo quedó atravesada por la muerte de Santiago Maldonado durante una acción de la Gendarmería en la provincia de Chubut, episodio por el cual fue responsabilizada por la familia del joven y también por organismos de derechos humanos.

Durante la campaña para las recientes elecciones, Milei la calificó como «montonera asesina», mientras Bullrich también fustigó duramente las propuestas del libertario. Pero para el balotaje ambos se «perdonaron» y, en una reunión con Macri, establecieron una alianza que le permitió a Milei ganar la segunda vuelta.

En tanto, el designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se reunió con los miembros de la Corte Suprema, en el primer acto institucional trascendente de un futuro funcionario del Gobierno libertario, después de los encuentros de Milei con el presidente Alberto Fernández y del cónclave de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su sucesora, Victoria Villarruel.

El encuentro fue informado oficialmente por el máximo tribunal, que distribuyó una foto en la que se puede ver al próximo ministro con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

Fuentes consultadas por Télam refirieron que la visita de Cúneo Libarona a los jueces fue protocolar, aunque aclararon que no fue de presentación porque todos ya se conocían.

Horas después, en declaraciones a TN, Cúneo Libarona afirmó que el juicio político a la Corte Suprema impulsado por el oficialismo en el Congreso es «ilegítimo» y señaló que Milei trabajará en la designación de un nuevo integrante del máximo tribunal que tenga «idoneidad».

«El juicio político es algo ilegítimo y que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces. Ha sido para dañarlo. Ha sido infame», afirmó.

Sobre el reemplazante de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte, indicó: «El licenciado Milei propondrá de acuerdo y buscando lo mejor. Él me dijo que no se designe ni por amiguismo ni por política. Me dijeron que apunte a la idoneidad».

En tanto, el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se reunió con el equipo de transición del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de traspaso de las áreas de la cartera de Transporte, las secretarías de Energía y Minería y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Dentro de la actual órbita del Gabinete nacional asistieron al encuentro, en el Palacio de Hacienda, el ministro de Transporte, Diego Giuliano; las secretarias de Energía, Flavia Royon, y de Minería, María Fernanda Ávila, y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.

El futuro ministro -un hombre de confianza del presidente electo Javier Milei- estuvo acompañado por su equipo de trabajo técnico para la transición integrado por Eduardo Rodríguez Chirillo, Sergio Arbeleche, Tomás Sutton y Franco Mogetta.

Además, desde la oficina del presidente electo se informó que Milei se reunió esta mañana en el hotel con sus «equipos técnicos» y estuvo acompañado por los dirigentes que integrarán su gabinete Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Diana Mondino (Cancillería), Guillermo Francos (Ministerio del Interior) y su hermana y jefa de campaña Karina Milei.

Asimismo, la oficina confirmó -a través de una publicación en su cuenta de la plataforma X- que Milei recibió el miércoles el llamado del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien lo felicitó y señaló que «el triunfo por amplia diferencia en la elección del domingo pasado tuvo gran impacto a nivel mundial»

Indicaron también que Trump «anticipó que viajará a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse» con Milei, pero no se precisó si lo hará el 10 de diciembre, para participar de la asunción del mandatario electo.

Además, según indicaron voceros de LLA a esta agencia, el futuro primer mandatario se reunió durante 15 minutos en el hotel con el gobernador de Salta, Gustavo Saénz.

Sáenz había advertido días pasados que «gobernar sin coparticipación significará directamente que tendremos que cerrar la Casa de Gobierno, municipalidades, dejar mucha gente en la calle, y dejar de hacer obra pública como viviendas, acueductos, y hospitales».

Después los gobernadores del Norte Grande, grupo del cual forma parte Sáenz, pidió al presidente Alberto Fernández que establezca una compensación en materia de coparticipación por la reforma al Impuesto a las Ganancias y que se prorrogue el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial hasta 2050, solicitudes a las que adhirieron después los gobernadores electos de Juntos por el Cambio (JxC).

En cuanto al viaje de Milei a Estados Unidos, se indicó que se suspendió porque el presidente electo decidió permanecer en Buenos Aires para trabajar con su gente y completar sus futuros equipos.

El viaje iba a ser una estadía corta, ya que la semana próxima debe estar en esta capital para participar -junto a Villarruel- de la Asamblea Legislativa que los proclamará como Presidente y Vicepresidenta de la Nación.

La asamblea está prevista para el miércoles 29, aunque no se descarta que pueda realizarse el martes 28, ya que depende de cuándo terminé el escrutinio definitivo, informaron fuentes parlamentarias.

«Tengo planeado viajar a Estados Unidos, a Nueva York, es una cuestión espiritual. Voy a ir donde rezaba el rebe», había contado Milei en TN.

Se trataba de una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como «el rebe de Lubavitch» y considerado milagroso, que se encuentra en Queens, Nueva York, adonde Milei ya había viajado antes de las PASO de agosto.