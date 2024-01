La Sociedad Rural de Las Flores acompaña la ordenanza fiscal e impositiva

Hoy por la mañana largas colas de vehículos esperaban en la ciudad para cargar nafta, antes de que el aumento se hiciera efectivo, otra vez el aumento para los de abajo, me pregunto: ¿Quién va a quedar en pie para producir?, ya veníamos de el año pasado con una inflación destructiva; la forma de arreglar esto ¿Es ahorcar a los laburantes?;¿ Es la única fórmula? o la idea es solo beneficiar a las grandes empresas por la pérdida de rentabilidad.

En los últimos días, Argentina ha sido testigo de cambios significativos que han impactado directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en el corazón de la cultura. El anuncio de un aumento del 27 por ciento en el precio de la nafta ha generado preocupación en la población, exacerbada por la eliminación de subsidios para los servicios y un impacto en el corazón para el ámbito cultural con la quita de subsidios y la desaparición de organismos que protegían el hacer teatral y cultural. Además la baja de beneficios fiscales, como la devolución del IVA en la compra de productos. Mientras las colas en las estaciones de servicio se tornan habituales, es inevitable preguntarse sobre el papel del partido Cambiemos y del radicalismo en estas decisiones.¿Que piensan los radicales de tamaño ajuste?, ¿Y cambiemos? que eran los primeros en protestar en las redes sociales acá en Las Flores ante cada aumento.

Habrá que esperar que dicen desde esos bloque políticos en el HCD, se harán cargo o miraran para otro lado.



El aumento en el costo de la nafta, aunque no sorprendente en el contexto económico global, impacta directamente en la vida diaria de los argentinos. El aumento del 27 por ciento no sólo encarecerá los traslados cotidianos, sino que también tendrá un efecto dominó en la inflación y los precios de bienes y servicios. La incertidumbre económica se suma a la ya existente, dejando a la ciudadanía en una posición vulnerable.



La eliminación de los subsidios para el ámbito cultural, teatral y artístico en general, es una decisión que va más allá de los números en un presupuesto. La cultura es el alma de una sociedad, y recortar su financiamiento implica relegar la importancia de la identidad y la creatividad en la construcción de una nación. La cultura no es un gasto, es una inversión en el tejido social y en la proyección de la identidad nacional.

La quita de beneficios fiscales, como la devolución del IVA en la compra de productos, afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En un momento en que la brecha entre clases se agranda, estas medidas parecen alejarse de la búsqueda de equidad y justicia social.

En este contexto, es válido cuestionar la postura de Cambiemos y el radicalismo, quienes apoyaron al gobierno en la implementación de estas medidas. La ciudadanía depositó su confianza en estos partidos, esperando un manejo responsable de la economía y una defensa de los valores culturales. La realidad muestra un escenario diferente.

Es necesario recordar que la política es dinámica y está sujeta a cambios. Los ciudadanos deben ser críticos y exigir transparencia a sus representantes. La lealtad a un partido no debería cegarnos ante decisiones que van en contra del bienestar general y la preservación de la identidad cultural.

En estos tiempos de desafíos económicos y culturales, la sociedad argentina debe mantenerse informada y activa. La participación ciudadana es crucial para construir un futuro más justo y equitativo, donde la cultura y la economía se desarrollen de la mano, nutriendo el alma y el bienestar de todos los ciudadanos.