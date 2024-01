Comunicado importante de la Cooperativa Eléctrica: Advertencia sobre phishing y protección de datos personales

Ese concepto repetido hasta el hartazgo por parte del partido gobernante y los “libertos”

seguidores, hace mella en los verdaderos estafados por la promesa de “libertad” y progreso.

Un sueldo vital y móvil hoy en promedio está en los 170 mil pesos, prácticamente lo que

están cobrando un alquiler en el caos del libre mercado.

En el escenario contemporáneo, la desregulación económica se ha convertido en un tema

central que genera fervientes debates y repercusiones en diversos rincones del País. Este

fenómeno, que busca la reducción de restricciones gubernamentales en la actividad

económica, ha dejado una marcada huella en la sociedad, afectando tanto a individuos

como a comunidades enteras.

En la búsqueda de una mayor libertad para las fuerzas del mercado, el gobierno actual ha

optado por desregular diversos sectores, desde la industria financiera hasta la producción y

el comercio. Si bien esta estrategia promete impulsar la eficiencia y estimular el crecimiento

económico, sus efectos no siempre han sido tan benignos como se esperaba.

Una de las principales secuelas de la desregulación económica ha sido la exacerbación de

las desigualdades sociales. La flexibilización de normativas laborales y financieras ha

favorecido a las grandes corporaciones y a los estratos más acomodados de la sociedad,

mientras que muchos trabajadores se han visto enfrentados a condiciones laborales

precarias y salarios estancados.

La desregulación también ha sido señalada como un factor contribuyente a las crisis

económicas. La falta de controles y supervisión ha permitido prácticas financieras riesgosas,

que han desembocado en colapsos económicos y crisis sistémicas. Ejemplos históricos

como la crisis financiera de 2008 han dejado cicatrices profundas en la confianza del

sistema económico global.

Otro impacto palpable ha sido la erosión de estándares medioambientales. La

desregulación, al minimizar restricciones y controles sobre las actividades industriales, a

menudo ha llevado a una explotación desmedida de los recursos naturales y a la

contaminación ambiental. Este fenómeno plantea desafíos significativos en la búsqueda de

un equilibrio sostenible entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

Si bien la desregulación económica puede generar dinamismo y flexibilidad en ciertos

sectores, es crucial considerar sus consecuencias integrales en la sociedad. La balanza

entre la libertad económica y la protección social es delicada y requiere un enfoque

equilibrado que garantice el bienestar general y la estabilidad a largo plazo.

Hace unos días el Intendente Alberto Gelené remarcaba algo sustancial que no podemos

dejar pasar por alto, no perder aquellos derechos sociales que se han logrado durante años

de trabajo; a nivel local se intentarán mantener, por ello el llamado a reflexión del jefe

comunal a un sector opositor que a la hora de plantarse solo por plantarse no mide

responsabilidades y parece no importarle que pueda ocurrir con la gente que está en medio

de las decisiones políticas y queda de rehén de planteos tribuneros como los del sector

político local que acompaña las políticas de ajuste a nivel nacional.

En última instancia, el impacto de la desregulación económica es complejo y multifacético.

En un mundo en constante evolución, la reflexión sobre la implementación de políticas

económicas se vuelve esencial para abordar los desafíos contemporáneos y construir un

futuro más equitativo y sostenible.