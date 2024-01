Gelené acompañó a Kicillof en actividades clave para el desarrollo provincial

En una entrevista enérgica en Urbana FM 92.7, el Concejal y Presidente del bloque Adelante-Juntos, el Abogado Sebastián Lizarraga, compartió en diálogo con Julio González Canú la postura de la oposición con respecto al Presupuesto 2024 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva, recientemente aprobados por mayoría en el Honorable Concejo Deliberante.



Lizarraga comenzó expresando su agradecimiento por la oportunidad de transmitir las ideas de su espacio a través de la emisora, destacando la importancia de llegar a toda la ciudad. Resaltó que, como minoría, no solo no acompañaron el presupuesto y la ordenanza impositiva, sino que presentaron un despacho de ordenanza que no recibió respaldo.

En cuanto al presupuesto, el concejal destacó la discrepancia principal respecto al aumento salarial para los trabajadores municipales. Considera desproporcionado un aumento del 20% hasta mitad de año y propuso un enfoque gradual, con incrementos del 20%, 30%, y otro 30% para los primeros dos meses (enero y febrero), para marzo-abril y mayo-junio, respectivamente, con ajustes por inflación posteriormente.



La oposición cuestiona por qué las tasas pueden tener previsibilidad y los sueldos municipales no. Lizarraga señaló que el Ejecutivo propuso un pago mínimo del 140% para las tasas, pero la incertidumbre persiste sobre cuánto ganarán los trabajadores municipales.

En cuanto al contexto de aumento de tasas, Lizarraga dejó claro que «no están de acuerdo con el aumento desmedido que se plantea desde el gobierno de la libertad avanza». Añadió que, como radicales, serán una oposición constructiva, apoyando lo que consideren acertado y oponiéndose a lo que no.

En la entrevista, Lizarraga expresó su descontento por el exabrupto del intendente municipal, quien sugirió que la oposición desea que le vaya mal a la ciudad. Lizarraga considera que el Intendente está equivocado y criticó la inconsistencia de sus afirmaciones.



Otro tema relevante fue la oposición al DNU que elimina la zona fría, presentado por Milei, que se discute en la Cámara de Diputados. Lizarraga expresó su desacuerdo y respaldó el proyecto de la Dra. Quintieri para mantener ese beneficio en Las Flores.

Finalizando la entrevista, Lizarraga mencionó la preocupación del bloque sobre el tomógrafo del hospital que lleva cinco meses sin funcionar y la necesidad de abordar este problema de manera inmediata. También destacó la entrega de 12 viviendas del Barrio Raúl Alfonsín y la falta de información sobre los beneficiarios.

En cuanto a la visión de la ciudad, Lizarraga señaló la tristeza y apatía percibidas, llamando a un enfoque en la producción y el empleo privado para revitalizar Las Flores.