Daniel Scioli se suma al gobierno de Javier Milei, asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes

El Gobierno nacional decidió, finalmente, descongelar el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), por lo que las naftas en los surtidores del país sufrirán un nuevo incremento desde este jueves.

Es que a fin de este mes vence el último decreto de prórroga que congeló el tributo desde mediados de 2021. Un incremento del 100% podría impactar en una suba de precios del 25% en el surtidor, aunque otros actores del sector estiman que el ajuste rondará el 11%.

En concreto, cada petrolera definirá su suba. Sin embargo, se estima que la actualización de los precios en los surtidores no será de una sola vez.

De confirmarse un ajuste del 11%, el litro de nafta súper pasaría en la Ciudad de Buenos Aires de $ 699 a $ 775 en los surtidores de YPF, mientras el valor de la premium subiría de $ 862 a $ 956. En el interior, los precios son mayores y la Infinia ya supera los $1000.

Sin embargo, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se calculó que el incremento debería ser de 25% en el caso que se apunte a que el tributo recupere su valor real calculado en base a 2018, cuando se estableció el mecanismo de actualización por inflación. Eso haría ajustar al litro de la nafta en unos $175.

Las petroleras suelen comunicar a último momento las subas para evitar las largas colas de automovilistas que suceden tras los rumores de cambios de precios. Sin embargo, desde hace varias horas las estaciones están con grandes concentraciones de vehículos en busca de llenar el tanque.

Tal como viene informando DIB, la Rosada tiene como objetivo sumar recaudación y revertir el bloqueo de su reforma impositiva, por lo que buscan fondos frescos al descongelar este gravamen que no se actualiza desde julio de 2021. Cabe recordar que en noviembre de 2023, el ex ministro de Economía Sergio Massa volvió a prorrogar la medida con vencimiento al 1° de febrero. Se trata de un fondo que ya acumula unos US$ 3600 millones.

Cuando asumió, el Gobierno de Javier Milei devaluó el 55% y “libreó precios”. Así, desde noviembre las naftas subieron un 140%