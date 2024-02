¿Contás con los Certificados de Buena Salud para la Vuelta a Clase?

En medio de los problemas que se generaron en el sistema de salud tras las desregulaciones que implementó el presidente Javier Milei y los recortes de fondos a las provincias para conseguir el déficit cero, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volverá a implementar copagos para diferentes prestaciones que actualmente no tenían. Y lo hará, exclusivamente, a través de la app Cuenta DNI del Banco Provincia.

Así lo confirmó a la agencia DIB el titular del IOMA, Homero Giles, quien justificó la medida en el definanciamiento de la obra social por el ajuste de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a las provincias.

“Hasta veníamos con una política de eliminar los copagos y lo habíamos implementado con psicólogos o bioquímicos. Pero vamos a tener que volver a implementarlo, y no es porque IOMA se gestiona mal”, explicó el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof.

En concreto, desde marzo gran parte de los afiliados al IOMA abonarán a través de Cuenta DNI copagos para servicios que brindan médicos (hasta ahora las Categorías A y B no lo hacen), psicólogos, kinesiólogos, odontólogos y bioquímicos, entre otros. El costo lo acordará el organismo con cada colegio, pero para marzo arrancará entre los $1.000 y los $3.000. Luego, dependerá de cómo impacte la inflación y la negociación por los ajustes del servicio que prestan los profesionales de la salud.

“Solo se va a poder hacer por Cuenta DNI. Esta herramienta me da control, trazabilidad y me permitirá financiar a los que no quiero que paguen, como embarazadas, pacientes con consultas oncológicas o jubilados. A esos se los va a subsidiar”, dijo Giles en diálogo con DIB. La idea del organismo, cuyo valor de cuota es un tercio que una prepaga, es que ese plus ayude a compensar el ingreso de los profesionales, quienes reclaman actualizaciones por la fuerte inflación.

Desde el IOMA ya están trabajando con el Banco Provincia para articular también con los prestadores. El objetivo es contar con más recursos para financiar lo que a la obra social le sale más caro, que son las clínicas, muchas de las cuales reclaman más fondos. Es que la inflación de los insumos de salud fue mucho más grande que cualquier otro rubro en los últimos meses.

Solo en diciembre, la población convivió con un 25,5% de inflación, pero, según la consultora PxQ, el alza en los “productos medicinales, artefactos y equipos para la salud” fue del 42%.

“Yo no quiero poner copago, pero estoy obligado. Hasta ahora veníamos construyendo un montón de cosas, como los policonsultorios, y mejorando la financiación a los médicos, pero ahora, con las medidas de ajuste de Milei complica al funcionamiento de la provincia”, cerró Giles.