Con presentaciones de libros, lecturas y actividades culturales, Las Flores fue sede del III Encuentro Provincial de Escritores

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Las actividades se desarrollaron en el Palacio Municipal, donde el Salón Blanco albergó la exposición y venta de libros, mientras que en el Salón Rojo se llevaron adelante las presentaciones de obras de diversos géneros literarios, entre ellos poesía, cuentos y novelas.

La apertura oficial contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein, acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, quienes dieron la bienvenida a los escritores y visitantes que llegaron a Las Flores para compartir esta enriquecedora experiencia cultural.

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Entre los autores invitados participaron Victoria Ponce (Azul), Gustavo y Liliana Margonari (CABA), Oscar Urruchua (Las Flores), Leonilda Foix (General Lamadrid), Mario Cabrera (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Ángel Pinedo (Lanús) y Pablo Mariosa (Tandil), quienes presentaron sus trabajos y compartieron experiencias con el público presente.

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La jornada también incluyó una ronda de lecturas de autores locales. En ese espacio, Martín Dubor, Jimena Santángelo y José Rodríguez dieron voz a sus producciones literarias. Asimismo, participaron integrantes del Taller Literario Municipal coordinado por el profesor Julio González: Camila Petreigne, Lucía Martínez, Agustín Rizzo, Rosana Miano, Mabel Iramay, Victoria Landi y Leandro Etchaluz.

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Como cierre de la primera jornada, el artista florense Ezequiel Ailán ofreció una destacada presentación musical. Sus canciones y letras cargadas de sensibilidad brindaron un emotivo broche de oro a una jornada marcada por la literatura, el intercambio cultural y la creatividad.

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Las actividades continuaron el domingo con una recorrida por distintos sitios históricos de Las Flores y una visita al paraje rural Pardo, donde los participantes conocieron el Museo Bioy Casares, sumando así un valioso componente turístico y patrimonial al encuentro.

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De esta manera, el III Encuentro Provincial de Escritores volvió a consolidarse como un espacio de promoción de la lectura, la escritura y el intercambio cultural, fortaleciendo el vínculo entre autores, lectores y la comunidad.

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