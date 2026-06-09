Las Flores
Con presentaciones de libros, lecturas y actividades culturales, Las Flores fue sede del III Encuentro Provincial de Escritores
La ciudad de Las Flores fue escenario durante el fin de semana del III Encuentro Provincial de Escritores, una propuesta cultural que reunió a destacados referentes de la literatura provenientes de distintas localidades de la provincia y del país.
Las actividades se desarrollaron en el Palacio Municipal, donde el Salón Blanco albergó la exposición y venta de libros, mientras que en el Salón Rojo se llevaron adelante las presentaciones de obras de diversos géneros literarios, entre ellos poesía, cuentos y novelas.
La apertura oficial contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein, acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, quienes dieron la bienvenida a los escritores y visitantes que llegaron a Las Flores para compartir esta enriquecedora experiencia cultural.
Entre los autores invitados participaron Victoria Ponce (Azul), Gustavo y Liliana Margonari (CABA), Oscar Urruchua (Las Flores), Leonilda Foix (General Lamadrid), Mario Cabrera (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Ángel Pinedo (Lanús) y Pablo Mariosa (Tandil), quienes presentaron sus trabajos y compartieron experiencias con el público presente.
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La jornada también incluyó una ronda de lecturas de autores locales. En ese espacio, Martín Dubor, Jimena Santángelo y José Rodríguez dieron voz a sus producciones literarias. Asimismo, participaron integrantes del Taller Literario Municipal coordinado por el profesor Julio González: Camila Petreigne, Lucía Martínez, Agustín Rizzo, Rosana Miano, Mabel Iramay, Victoria Landi y Leandro Etchaluz.
Como cierre de la primera jornada, el artista florense Ezequiel Ailán ofreció una destacada presentación musical. Sus canciones y letras cargadas de sensibilidad brindaron un emotivo broche de oro a una jornada marcada por la literatura, el intercambio cultural y la creatividad.
Las actividades continuaron el domingo con una recorrida por distintos sitios históricos de Las Flores y una visita al paraje rural Pardo, donde los participantes conocieron el Museo Bioy Casares, sumando así un valioso componente turístico y patrimonial al encuentro.
De esta manera, el III Encuentro Provincial de Escritores volvió a consolidarse como un espacio de promoción de la lectura, la escritura y el intercambio cultural, fortaleciendo el vínculo entre autores, lectores y la comunidad.
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