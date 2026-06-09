Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Con presentaciones de libros, lecturas y actividades culturales, Las Flores fue sede del III Encuentro Provincial de Escritores

Publicidad

Las Flores

Con presentaciones de libros, lecturas y actividades culturales, Las Flores fue sede del III Encuentro Provincial de Escritores

La ciudad de Las Flores fue escenario durante el fin de semana del III Encuentro Provincial de Escritores, una propuesta cultural que reunió a destacados referentes de la literatura provenientes de distintas localidades de la provincia y del país.
Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
escritores
Publicidad

Las actividades se desarrollaron en el Palacio Municipal, donde el Salón Blanco albergó la exposición y venta de libros, mientras que en el Salón Rojo se llevaron adelante las presentaciones de obras de diversos géneros literarios, entre ellos poesía, cuentos y novelas.

La apertura oficial contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein, acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, quienes dieron la bienvenida a los escritores y visitantes que llegaron a Las Flores para compartir esta enriquecedora experiencia cultural.

Publicidad

Entre los autores invitados participaron Victoria Ponce (Azul), Gustavo y Liliana Margonari (CABA), Oscar Urruchua (Las Flores), Leonilda Foix (General Lamadrid), Mario Cabrera (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Ángel Pinedo (Lanús) y Pablo Mariosa (Tandil), quienes presentaron sus trabajos y compartieron experiencias con el público presente.

StopITSTe puede interesar:

Cinco años construyendo conciencia: vuelve STOP ITS con nuevas acciones impulsadas por estudiantes

Publicidad

La jornada también incluyó una ronda de lecturas de autores locales. En ese espacio, Martín Dubor, Jimena Santángelo y José Rodríguez dieron voz a sus producciones literarias. Asimismo, participaron integrantes del Taller Literario Municipal coordinado por el profesor Julio González: Camila Petreigne, Lucía Martínez, Agustín Rizzo, Rosana Miano, Mabel Iramay, Victoria Landi y Leandro Etchaluz.

Publicidad

Como cierre de la primera jornada, el artista florense Ezequiel Ailán ofreció una destacada presentación musical. Sus canciones y letras cargadas de sensibilidad brindaron un emotivo broche de oro a una jornada marcada por la literatura, el intercambio cultural y la creatividad.

Publicidad

Las actividades continuaron el domingo con una recorrida por distintos sitios históricos de Las Flores y una visita al paraje rural Pardo, donde los participantes conocieron el Museo Bioy Casares, sumando así un valioso componente turístico y patrimonial al encuentro.

Publicidad

De esta manera, el III Encuentro Provincial de Escritores volvió a consolidarse como un espacio de promoción de la lectura, la escritura y el intercambio cultural, fortaleciendo el vínculo entre autores, lectores y la comunidad.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: General Paz 414 - Las Flores - 7200 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias