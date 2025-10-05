Bajo la lluvia y con el corazón: la segunda edición de “Corre por tu Meta” volvió a llenar de emoción las calles de la ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A pesar de la lluvia que acompañó durante gran parte de la jornada, la segunda edición de “Corre por tu Meta” se desarrolló con total éxito por las calles del centro de la ciudad. El mal clima no impidió que los y las participantes disfrutaran de una mañana a puro deporte, esfuerzo y emoción, logrando todos cruzar la meta.

El evento contó con la presencia de corredores y grupos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos un participante francés, representantes de Entre Ríos, Cañuelas, 25 de Mayo, Ranchos, Roque Pérez, Saladillo, Azul, además de los equipos locales, que una vez más dijeron presente con gran entusiasmo.

Uno de los momentos más emotivos fue la prueba participativa de 2K, donde la comunidad se sumó para acompañar y celebrar cada llegada, sin importar el ritmo ni la forma de cruzar la línea final.

Desde la organización destacaron el espíritu de camaradería, inclusión y superación que se vivió durante toda la jornada, consolidando a “Corre por tu Meta” como una cita deportiva y solidaria que ya se gana un lugar especial en el calendario local.