Las Flores
El municipio hizo entrega de material deportivo a escuelas primarias
La Secretaría de Educación y Cultura concretó una entrega de materiales deportivos destinada a Escuelas Primarias urbanas del distrito.
El acto contó con la presencia de representantes del Consejo Escolar, autoridades educativas, municipales, directivos, y del intendente Fabián Blanstein, quien revalorizó el trabajo en equipo como una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de una educación pública de calidad.
Las instituciones beneficiadas fueron las Escuelas Primarias Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 8, Nº 10, Nº 18, Nº 19, Nº 21, Nº 22 y Nº 43, que recibieron elementos fundamentales para el desarrollo de las clases de Educación Física y de propuestas pedagógicas vinculadas al deporte y la actividad corporal.
Desde la gestión municipal se reafirma el compromiso con la educación pública y con el acompañamiento permanente a las comunidades educativas, entendiendo que el acceso a recursos didácticos adecuados resulta primordial para garantizar propuestas pedagógicas de calidad, con un Estado Municipal presente que acompaña, invierte y fortalece de manera sostenida a las escuelas públicas del distrito.
