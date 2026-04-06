Juan Ignacio Cáceres clasificó al Mundial de Maratón de Canotaje

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La Secretaría de Deportes felicita a Juan Ignacio Cáceres por obtener una plaza para disputar el Mundial de Maratón de Canotaje que, por primera vez, se llevará a cabo en Gualeguaychú, Entre Ríos, desde el 19 al 25 de octubre de 2026.

El palista florense fue gran protagonista en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional, disputado desde el jueves 2 al domingo 5 de abril también en la mencionada localidad entrerriana, donde se adjudicó la regata senior K2 Long (30 Km. con 7 acarreos) junto a Agustín Ratto (Concepción del Uruguay), mientras que en K1 Long arribó segundo, logrando de esta manera el pasaporte para la cita mundial, teniendo en cuenta que clasificaban los dos primeros. Asimismo, en la competencia de K1 Short, que incluyó 3,5 Km., Juani se quedó con la cuarta ubicación.

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Por otro lado, Jacinto Torres Díaz también tuvo un buen desempeño en este prestigioso certamen que reunió a los máximos exponentes del país, logrando los siguientes puestos en la división junior: 11°) en Short Race; 10°) en Long; y 7°) en K2 Long con Alejandro Russo (Rawson).

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