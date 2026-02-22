Karim Crucce noqueó en el primer round y mantiene su invicto: “Nos preparamos para esto, esto es sacrificio, no suerte”

Karim Crucce volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en su carrera profesional. En un combate complementario disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box (Castro Barros 75), el púgil de Las Flores derrotó por nocaut técnico en el primer asalto a Gabriel Morzán y extendió su invicto a ocho presentaciones.

Calidad, precisión y potencia fueron las claves de una definición contundente. Apenas iniciado el combate, Crucce conectó un derechazo pleno al mentón de Morzán que lo envió a la lona y lo dejó visiblemente sentido. Aunque el rival logró reincorporarse, el florense mantuvo la calma y trabajó con inteligencia hasta encontrar el cierre con una combinación letal de upper y cruzado que obligó a la detención del pleito.

Con este triunfo, el boxeador bonaerense sumó su séptima victoria por KO en el primer round, una estadística que marca su poder de definición y su crecimiento dentro del campo rentado.

Crucce disputó así su segunda pelea de 2026. El pasado 7 de febrero había vencido también por KO en el primer asalto a Ramón Ibarra en el Polideportivo Municipal de Rauch. Por su parte, Morzán —oriundo de Domselaar— llegaba tras haber caído por puntos el 6 de febrero ante Kevin Brizuel.

Tras la victoria, Crucce declaró a Boxeo de Primera: “Nos preparamos para esto, esto es sacrificio, no suerte”, y agregó: “Las peleas se están dando rápido, debuté en abril del año pasado, aún nos queda tiempo”.

Finalmente, el joven invicto expresó su agradecimiento: “Metimos ocho peleas en menos de un año, quiero agradecer a toda la gente de Las Flores que me hace el aguante”.

Con apenas meses en el profesionalismo y un récord perfecto, Karim Crucce continúa consolidándose como una de las grandes promesas del boxeo argentino.