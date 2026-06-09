Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las florenses Celina Etcheto y Clarita Abraham conquistaron la Liga Provincial Bonaerense de Vóley con Club Social Dolores

Publicidad

Las Flores

Las florenses Celina Etcheto y Clarita Abraham conquistaron la Liga Provincial Bonaerense de Vóley con Club Social Dolores

Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
Voley
Publicidad

La Secretaría de Deportes felicita a Celina Etcheto y Clarita Abraham por adjudicarse con el Club Social Dolores una nueva etapa del certamen correspondiente a Li.Pro.Bo (Liga Provincial Bonaerense), que se disputó el fin de semana en Mar del Plata con la organización de la Federación Bonaerense de Voleibol.

Las jugadoras de Las Flores Vóley, que fueron acompañadas por su entrenador Emiliano Paz, tuvieron gran protagonismo, haciendo aportes fundamentales para que el elenco dolorense se adueñara del título de la categoría Sub 14 A2, de manera invicta sin perder ningún set.

Publicidad

Cabe destacar que Celina obtuvo la distinción de MVP (figura del partido) en las instancias de cuartos de final y semifinal, yendo de menor a mayor, ya que se fue ganando la titularidad a medida que pasaban los encuentros. Su gran performance le permitió convertirse en la tercera mejor sacadora (segunda de su equipo), cuarta en puntos convertidos, 23° en bloqueo y quinta mejor atacante del Torneo, mientras que Clarita también apareció en momentos claves durante gran parte del evento.

VóleyTe puede interesar:

Juegos Bonaerenses: Clara Coronel y Juana Vidal clasificaron a Mar del Plata

Publicidad

En esta representación de ambas jóvenes, queda demostrado el gran avance que tiene la actividad en nuestra ciudad, con interesante futuro inmediato que posibilitará formar parte este prestigioso certamen.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: General Paz 414 - Las Flores - 7200 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias