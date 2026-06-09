Las florenses Celina Etcheto y Clarita Abraham conquistaron la Liga Provincial Bonaerense de Vóley con Club Social Dolores

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La Secretaría de Deportes felicita a Celina Etcheto y Clarita Abraham por adjudicarse con el Club Social Dolores una nueva etapa del certamen correspondiente a Li.Pro.Bo (Liga Provincial Bonaerense), que se disputó el fin de semana en Mar del Plata con la organización de la Federación Bonaerense de Voleibol.

Las jugadoras de Las Flores Vóley, que fueron acompañadas por su entrenador Emiliano Paz, tuvieron gran protagonismo, haciendo aportes fundamentales para que el elenco dolorense se adueñara del título de la categoría Sub 14 A2, de manera invicta sin perder ningún set.

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Cabe destacar que Celina obtuvo la distinción de MVP (figura del partido) en las instancias de cuartos de final y semifinal, yendo de menor a mayor, ya que se fue ganando la titularidad a medida que pasaban los encuentros. Su gran performance le permitió convertirse en la tercera mejor sacadora (segunda de su equipo), cuarta en puntos convertidos, 23° en bloqueo y quinta mejor atacante del Torneo, mientras que Clarita también apareció en momentos claves durante gran parte del evento.

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En esta representación de ambas jóvenes, queda demostrado el gran avance que tiene la actividad en nuestra ciudad, con interesante futuro inmediato que posibilitará formar parte este prestigioso certamen.

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