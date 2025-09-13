Orgullo Florense: Tres jugadoras locales finalistas en el Torneo de Selecciones Sub-14 de Hockey en Catamarca

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la tarde de este sábado, tres jóvenes jugadoras florenses que forman parte del Club El Taladro consiguieron un logro trascendente al clasificar a la final del Torneo de Selecciones “D” Sub-14, que se desarrolla en la provincia de Catamarca.

Las protagonistas son Malena Peyré, Felicitas Taraborelli y Catalina Paulé, integrantes del seleccionado de la Federación Regional de Cuenca del Salado, que en una emotiva semifinal superó al conjunto local catamarqueño por 3 a 2.

El encuentro se disputó con gran intensidad y tuvo una figura determinante: la arquera florense Catalina Paulé, quien contuvo un penal en un momento clave, permitiendo a su equipo sostener la ventaja y asegurar el pase a la instancia decisiva.

Con esta clasificación, las jóvenes representantes de Las Flores reafirman el crecimiento del hockey local y tendrán la posibilidad de luchar por el título en la final del certamen, donde se medirán frente a la Asociación Chilena en busca de la consagración.