Las Flores
Apertura de sesiones: Blanstein llamó a la unidad para afrontar un año económico complejo y proyectar el desarrollo de Las Flores
El intendente Fabián Blanstein encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, donde realizó un balance de la gestión municipal y planteó los principales desafíos y objetivos para el año en curso.
Ante concejales, funcionarios y vecinos presentes, el jefe comunal repasó el camino recorrido por el municipio y trazó la hoja de ruta hacia el futuro, con especial énfasis en la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento de los recursos municipales frente a un contexto económico y social desafiante.
Durante su discurso, Blanstein destacó el compromiso del equipo de gobierno con el crecimiento de la ciudad y afirmó:
“Mi esfuerzo, y el de todo el equipo de gobierno, será contundente para que tengamos una ciudad que se desarrolle, alcanzar lo pendiente y consolidar los logros”.
En otro tramo de su intervención, el intendente subrayó la situación administrativa del municipio en comparación con otras localidades de la región:
“Somos uno de los pocos municipios de la región que no ha realizado despidos ni ha retrasado, dividido o financiado el pago de sueldos con asistencia externa”.
Asimismo, remarcó el trabajo social que se desarrolla desde el Estado local para acompañar a distintos sectores de la comunidad:
“Fortalecemos una red de contención con presencia territorial, acompañando a familias, niños, jóvenes y adultos mayores con políticas de asistencia, promoción de derechos e inclusión”.
En relación al contexto actual, Blanstein también hizo hincapié en la importancia de la administración responsable y el trabajo conjunto de la comunidad:
“La optimización de nuestros recursos y la unión de nuestra comunidad son las llaves para superar este difícil contexto económico y social”.
Finalmente, en el marco del 170° aniversario de Las Flores, el intendente realizó una convocatoria abierta a todos los sectores de la sociedad para trabajar en conjunto con un objetivo común: seguir impulsando el progreso y el desarrollo del distrito.
