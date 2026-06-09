Concejales analizarán la creación del programa “Sembrando Ciudadanía” y pedidos de informes sobre viviendas, subsidios y monitoreo

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Entre los temas que despiertan mayor interés se encuentran dos iniciativas vinculadas al reciente sorteo público de viviendas. Por un lado, se debatirá un proyecto de comunicación que solicita al Instituto de la Vivienda un informe detallado sobre distintos aspectos relacionados con el procedimiento del sorteo. Además, otro expediente impulsará el pedido de una copia del acta correspondiente a dicho proceso.

La sesión comenzará con el tradicional izamiento de la Enseña Nacional, homenajes y la consideración del Acta N° 1786. Posteriormente se dará tratamiento a diversas comunicaciones remitidas por el Departamento Ejecutivo, entre ellas informes sobre becas universitarias, fondos educativos y acciones desarrolladas por el Centro de Monitoreo.

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También ingresará una nota presentada por vecinos relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial, mientras que en materia legislativa se analizará un proyecto de ordenanza para la creación del programa “Sembrando Ciudadanía”.

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Dentro de los proyectos de decreto figura la declaración de interés legislativo del evento “Territorio Mujer – Primer Encuentro Provincial de Mujeres Rurales de Buenos Aires”.

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En el apartado de proyectos de comunicación se abordarán pedidos de informes sobre controles de tránsito, inversiones en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, funcionamiento de las calderas de la pileta climatizada y subsidios municipales, además de los expedientes vinculados al sorteo de viviendas.

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Por otra parte, los despachos de comisión incluyen temas de relevancia para la comunidad como el ensanchamiento de la cinta asfáltica de la Avenida 17 de Octubre, la nómina de mayores contribuyentes para el ejercicio 2025/2026, reuniones con autoridades por hechos de inseguridad registrados a la salida de un local bailable, informes sobre el entubamiento del canal de Avenida 17 de Octubre y la creación de un Banco Municipal de Elementos de Fisiatría.

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La jornada legislativa concluirá con el tratamiento de un proyecto de ordenanza referido a un convenio con Andersen para la utilización de un inmueble destinado al espacio ferial. La sesión será abierta al público y permitirá seguir de cerca el debate de diversos temas que impactan en la comunidad florense.

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