Elecciones Provinciales 2025: Hasta las 13 hs, votó el 35% del padrón en nuestra ciudad
En el marco de las Elecciones Provinciales 2025, la jornada electoral transcurre con normalidad en nuestra ciudad. Según datos oficiales, hasta las 13 horas, ya había emitido su voto el 35% del padrón electoral local.
Las autoridades de cada establecimiento destacaron la fluidez en el proceso de votación y recordaron a los ciudadanos que el horario para emitir el sufragio se extiende hasta las 18 horas, garantizando la participación de todos los electores.
Desde la Junta Electoral se hace un llamado a los vecinos a acercarse a las escuelas y centros de votación, cumpliendo con los protocolos establecidos y asegurando así el correcto desarrollo de los comicios.
Se espera que durante la tarde se observe un incremento en la participación, como ocurre tradicionalmente en estas elecciones, y se informó que la jornada cerrará con un total de mesas habilitadas y resguardo policial para garantizar la seguridad de los votantes.
