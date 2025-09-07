Elecciones Provinciales 2025: Hasta las 13 hs, votó el 35% del padrón en nuestra ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de las Elecciones Provinciales 2025, la jornada electoral transcurre con normalidad en nuestra ciudad. Según datos oficiales, hasta las 13 horas, ya había emitido su voto el 35% del padrón electoral local.

Las autoridades de cada establecimiento destacaron la fluidez en el proceso de votación y recordaron a los ciudadanos que el horario para emitir el sufragio se extiende hasta las 18 horas, garantizando la participación de todos los electores.

Desde la Junta Electoral se hace un llamado a los vecinos a acercarse a las escuelas y centros de votación, cumpliendo con los protocolos establecidos y asegurando así el correcto desarrollo de los comicios.

Se espera que durante la tarde se observe un incremento en la participación, como ocurre tradicionalmente en estas elecciones, y se informó que la jornada cerrará con un total de mesas habilitadas y resguardo policial para garantizar la seguridad de los votantes.