Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Fiesta Nacional del Ave de Raza: los avicultores Néstor Ferreyra y Albertina Ferrara obtuvieron los principales premios de la Exposición

Rauch

Fiesta Nacional del Ave de Raza: los avicultores Néstor Ferreyra y Albertina Ferrara obtuvieron los principales premios de la Exposición

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La 32º Exposición Nacional de Avicultura, que se desarrolla en Rauch junto a la 10º Exposición de Gallinas Bantam y la 86º Exposición de Avicultura de la Sociedad Rural de Rauch, en el marco de la Fiesta Nacional del Ave de Raza ya tiene a sus máximos ganadores.

El Gran Campeón de la muestra fue un pollo de la raza Rhode Island Red del criador Néstor Ferreyra, de Las Flores. Por su parte, la Gran Campeona dela exposición fue una polla Plymouth Rock Blanco de Albertina Ferrara, bisnieta del recordado criador Néstor Delgado, ejemplar que además fue distinguido como el Mejor ave de la Exposición.

La organización de la Muestra está a cargo del Club Plymouth Rock Blanco, que junto a la Sociedad Rural de Rauch y la Cámara Comercial e Industrial local, lleva adelante este tradicional encuentro que combina la muestra avícola con la exposición comercial e industrial.

Más de 300 ejemplares participan este año en la competencia, que cuenta con la presencia de los jurados Fabio Pérez (Florencio Varela) y Guillermo Manzione (Los Toldos). El cronograma de actividades seguirá este viernes a las 14 con la apertura de la muestra avícola y, a las 17, con la inauguración oficial de las exposiciones en el predio de la Sociedad Rural. La muestra se extenderá hasta el próximo domingo 14, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para criadores, productores y la comunidad en general.

FUENTE: LA NUEVA VERDAD DE RAUCH

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.