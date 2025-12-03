Las Flores
La bailarina florense Camila Silva participa de la competencia mundial «Euroson Latino»
Junto a su pareja Alejandro Quintanilla compite en salsa, bachata y solista femenino bajo el nombre Conexión Latina. Aunque no obtuvieron premios, celebran su primera experiencia en categoría parejas y destacan el crecimiento que les brinda este escenario internacional.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La joven bailarina florense Camila Silva volvió a poner a Las Flores en el mapa internacional de la danza al participar en el Euroson Latino, una de las competencias de ritmos latinos más prestigiosas del mundo, que se desarrolla del 1 al 6 de diciembre en Cancún, México, en las instalaciones del Hotel Oasis.
Camila, quien desde hace un año reside en México, compite junto a su pareja de baile Alejandro Quintanilla, con quien forma el dúo Conexión Latina, además de presentarse también en la modalidad solista femenino. Este 2025 significó para ambos su primera participación internacional en categoría parejas, una instancia de altísimo nivel que reúne a competidores de distintos continentes.
La bailarina expresó su felicidad por estar en un escenario de estas características, recordando que en 2023 obtuvo, junto a su grupo profesional de bachata, el título de campeones nacionales en Argentina. Ese logro marcó el inicio de un camino que la llevó a radicarse en México, continuar su formación y expandir su carrera artística.
En esta edición del Euroson Latino, Camila compitió en salsa, bachata y solista femenino, enfrentándose a bailarines de trayectoria mundial. Aunque no obtuvo podio, celebró profundamente la experiencia y el crecimiento que representa competir en uno de los eventos más exigentes del circuito internacional.
“Estamos muy felices de haber participado por primera vez en categoría parejas y solista. Es un sueño estar acá, en un campeonato de nivel mundial”, compartió la bailarina.
El Euroson Latino se destaca por ser un punto de encuentro global para bailarines, coreógrafos y escuelas de danza, por lo que el hecho de que una florense forme parte del certamen es motivo de orgullo para toda la comunidad.
Desde Las Flores, familiares, amigos y seguidores acompañan de cerca el desempeño de Camila y Alejandro, quienes continúan dejando en alto el talento local a través de Conexión Latina.
Accidente entre un camión y dos vehículos en Ruta 30
Búsqueda laboral en la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, sección servicios sociales
El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes
De proyecto vecinal a Monumento Histórico Provincial: la historia de la Escuela Normal
Un torneo inédito de penales infantiles llega al Club Atlético Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras