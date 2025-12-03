La bailarina florense Camila Silva participa de la competencia mundial «Euroson Latino»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La joven bailarina florense Camila Silva volvió a poner a Las Flores en el mapa internacional de la danza al participar en el Euroson Latino, una de las competencias de ritmos latinos más prestigiosas del mundo, que se desarrolla del 1 al 6 de diciembre en Cancún, México, en las instalaciones del Hotel Oasis.

Camila, quien desde hace un año reside en México, compite junto a su pareja de baile Alejandro Quintanilla, con quien forma el dúo Conexión Latina, además de presentarse también en la modalidad solista femenino. Este 2025 significó para ambos su primera participación internacional en categoría parejas, una instancia de altísimo nivel que reúne a competidores de distintos continentes.

La bailarina expresó su felicidad por estar en un escenario de estas características, recordando que en 2023 obtuvo, junto a su grupo profesional de bachata, el título de campeones nacionales en Argentina. Ese logro marcó el inicio de un camino que la llevó a radicarse en México, continuar su formación y expandir su carrera artística.

En esta edición del Euroson Latino, Camila compitió en salsa, bachata y solista femenino, enfrentándose a bailarines de trayectoria mundial. Aunque no obtuvo podio, celebró profundamente la experiencia y el crecimiento que representa competir en uno de los eventos más exigentes del circuito internacional.

“Estamos muy felices de haber participado por primera vez en categoría parejas y solista. Es un sueño estar acá, en un campeonato de nivel mundial”, compartió la bailarina.

El Euroson Latino se destaca por ser un punto de encuentro global para bailarines, coreógrafos y escuelas de danza, por lo que el hecho de que una florense forme parte del certamen es motivo de orgullo para toda la comunidad.

Desde Las Flores, familiares, amigos y seguidores acompañan de cerca el desempeño de Camila y Alejandro, quienes continúan dejando en alto el talento local a través de Conexión Latina.