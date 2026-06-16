Azul
Vecinos autoconvocados volvieron a manifestarse en Azul para reclamar la construcción de la Autovía en Ruta 3
Una nueva manifestación bajo el lema «Autovía Ya» se realizó este lunes en Azul. Vecinos de Las Flores, Cacharí y Olavarría también participaron del reclamo regional.
Una nueva manifestación en reclamo por la construcción de la Autovía sobre la Ruta Nacional Nº 3 se llevó a cabo este lunes en la ciudad de Azul. La convocatoria tuvo lugar en la rotonda de ingreso a la ciudad, en la intersección de Avenida Piazza y la Ruta 3, donde vecinos autoconvocados volvieron a expresar su preocupación por la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada, los participantes exhibieron carteles y pancartas con mensajes contundentes. Entre las consignas que más se destacaron apareció una que resume el drama cotidiano de quienes transitan la ruta: «Sin Vialidad, las rutas son una sentencia de muerte.»
Bajo el lema «Autovía Ya», los manifestantes insistieron en la necesidad de concretar una obra considerada fundamental para reducir la cantidad de siniestros viales y brindar mayor seguridad a conductores, transportistas y pasajeros. La Ruta 3 concentra un alto volumen de tránsito pesado y es escenario frecuente de accidentes graves, lo que hace que el reclamo tenga una dimensión directamente ligada a la vida de los vecinos de la región.
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La manifestación contó con presencia política e institucional de peso. Estuvieron presentes la senadora provincial Inés Laurini, la diputada provincial Laura Aloisi, la ex senadora provincial Lorena Mandagarán y el ex intendente de Azul Omar Duclós, además de concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos llegados desde Las Flores y Olavarría, lo que refleja el carácter regional del reclamo.
Los organizadores remarcaron que continuarán impulsando acciones para mantener vigente la demanda y exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales respecto a una obra que desde hace años es reclamada por la comunidad de Azul y de toda la región.
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