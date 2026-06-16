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Una nueva manifestación en reclamo por la construcción de la Autovía sobre la Ruta Nacional Nº 3 se llevó a cabo este lunes en la ciudad de Azul. La convocatoria tuvo lugar en la rotonda de ingreso a la ciudad, en la intersección de Avenida Piazza y la Ruta 3, donde vecinos autoconvocados volvieron a expresar su preocupación por la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, los participantes exhibieron carteles y pancartas con mensajes contundentes. Entre las consignas que más se destacaron apareció una que resume el drama cotidiano de quienes transitan la ruta: «Sin Vialidad, las rutas son una sentencia de muerte.»

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Bajo el lema «Autovía Ya», los manifestantes insistieron en la necesidad de concretar una obra considerada fundamental para reducir la cantidad de siniestros viales y brindar mayor seguridad a conductores, transportistas y pasajeros. La Ruta 3 concentra un alto volumen de tránsito pesado y es escenario frecuente de accidentes graves, lo que hace que el reclamo tenga una dimensión directamente ligada a la vida de los vecinos de la región.

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La manifestación contó con presencia política e institucional de peso. Estuvieron presentes la senadora provincial Inés Laurini, la diputada provincial Laura Aloisi, la ex senadora provincial Lorena Mandagarán y el ex intendente de Azul Omar Duclós, además de concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos llegados desde Las Flores y Olavarría, lo que refleja el carácter regional del reclamo.

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Los organizadores remarcaron que continuarán impulsando acciones para mantener vigente la demanda y exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales respecto a una obra que desde hace años es reclamada por la comunidad de Azul y de toda la región.

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