101 años y con la misma ilusión: un ejemplo de compromiso cívico en las elecciones provinciales 2025

En un día histórico para nuestra democracia, una vecina de nuestra ciudad, Nilda «Tita» Orlando, de 101 años se acercó a su establecimiento de votación para participar de las Elecciones Provinciales 2025, demostrando que la edad nunca es un impedimento para ejercer el derecho al voto.

Con una sonrisa cálida y rodeada de aplausos de los presentes, la centenaria expresó su emoción por formar parte de este acto cívico. “Siempre he votado, es un deber y un orgullo”, compartió, mostrando con su gesto la importancia de la participación ciudadana.

Su presencia emocionó tanto a jóvenes como a adultos, recordando a todos que cada voto cuenta y que la democracia se construye día a día, con compromiso y responsabilidad.

Este acto, simple pero profundo, es un ejemplo de perseverancia y amor por la comunidad, que quedará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de acompañarla en esta jornada electoral.