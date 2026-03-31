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Alerta naranja por tormentas

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Alerta naranja por tormentas

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Durante la madrugada del día miércoles, un frente frío de lento desplazamiento afectará el área en naranja con lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ocasionales ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera aislada. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

A partir de la mañana, las tormentas tenderán a disminuir su intensidad y frecuencia, pasando a alerta amarillo hasta horas de la tarde.

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Evitemos sacar grandes montículos de ramas o escombros a la calle, los restos de pastos y hojas deben estar separados mínimo a 30 cm del cordón y no tapando sumideros.

ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICARSE A DEFENSA CIVIL TELÉFONO 442208.

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