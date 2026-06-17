El Concejo Deliberante convocó a sesión extraordinaria para tratar la nulidad parcial del sorteo de viviendas

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El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, Fernando Muñiz, firmó el Decreto de Presidencia 24/2026 mediante el cual convocó a los concejales a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 19 de junio a las 18:30 horas. El objetivo es dar tratamiento al expediente enviado por el Departamento Ejecutivo que dispone la nulidad parcial del sorteo público correspondiente a la Categoría E —el sorteo general de 72 viviendas— y la realización de un nuevo sorteo.

La convocatoria responde a la solicitud formal que el intendente interino Fabián Blanstein remitió al Concejo Deliberante, en el marco del proceso iniciado tras el error detectado en el sorteo de preadjudicación de viviendas, que dejó a 139 vecinos fuera de participar por la ausencia de la bolilla número cero en uno de los bolilleros.

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El decreto se fundamenta en las facultades que el artículo 83º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 y sus modificaciones, junto con el artículo 17º inciso e del reglamento interno del cuerpo, otorgan al presidente del HCD para convocar a sesiones extraordinarias cuando la urgencia del tema lo requiere.

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El orden del día de la sesión incluye, además del izamiento de la Enseña Nacional, el tratamiento del expediente DE 131, referido al proyecto de ordenanza que dispone la nulidad parcial del sorteo de la Categoría E y habilita la realización de un nuevo sorteo para las 72 viviendas correspondientes a esa categoría.

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Con esta convocatoria, el proceso administrativo y legislativo iniciado por el municipio tras el error en el sorteo avanza hacia una nueva instancia, en la que los concejales deberán definir el marco normativo necesario para destrabar la situación y dar paso a un nuevo sorteo que garantice la participación de todos los inscriptos en esa categoría.

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