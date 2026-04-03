Las Flores
El Municipio desplegará un operativo de desratización en diversos puntos de la ciudad
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Las Flores informó que este lunes se dará inicio a una jornada de desratización en diversos puntos de la ciudad.
La actividad se concreta a partir de las gestiones realizadas por la Dirección de Bromatología ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, contando con la presencia de personal técnico del Departamento de Control de Vectores y Plagas de la Dirección Provincial de Epidemiología y de Información Sistematizada para el despliegue del operativo.
Sobre la situación sanitaria actual, se aclara que, de acuerdo a los resultados del monitoreo epidemiológico y los estudios realizados, no se ha detectado evidencia de circulación de hantavirus ni otras virosis transmitidas por roedores en nuestra comunidad.
La decisión de llevar adelante estas tareas responde a una planificación preventiva y a la necesidad de intensificar el control en el territorio de manera técnica y organizada.
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El operativo cuenta con el soporte de la Subsecretaría de Modernización, mediante el cual se utiliza geolocalización para registrar cada zona intervenida para asegurar una cobertura eficiente en los sectores definidos por las diferentes áreas del Municipio.
Asimismo, se informa que las tareas de desratización continuarán reforzándose durante el resto de la semana. Tras la jornada del lunes, se está coordinando una nueva visita de los equipos del Ministerio de Salud para un segundo día de intervención —a confirmar según disponibilidad técnica—, con el fin de ampliar el alcance del operativo y mantener la vigilancia epidemiológica de forma sostenida en los distintos barrios.
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