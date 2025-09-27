Las Flores
Llega la 2ª edición de “Corre por tu Meta”: una maratón inclusiva que invita a toda la comunidad
El próximo sábado 5 de octubre, Las Flores volverá a vibrar al ritmo del deporte y la integración con la realización de la segunda edición de la maratón inclusiva “Corre por tu Meta”, una propuesta que combina competencia, recreación y espíritu comunitario.
La iniciativa, organizada por el Club Ferro, la Asociación CreHab y con la fiscalización de Atletismo Las Flores, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores – Dirección de Deportes, y promete convertirse en una verdadera fiesta de la ciudad.
Distancias y categorías
El evento contempla diversas modalidades para que nadie quede afuera:
Vuelve “Corre por tu meta”: la segunda edición será el 5 de octubre en Las Flores
- 10K y 5K competitivos, con inscripción a través de la página de Código Aventura.
- 2K inclusivos, abiertos a todas las personas, sin importar la forma de desplazarse. Las inscripciones se realizan al 2241-527849.
- Carrera Kids, pensada especialmente para los más pequeños.
Premios y atractivo deportivo
En la distancia de 10K se entregarán premios en efectivo para la clasificación general (damas y caballeros):
- 1° puesto: $100.000
- 2° puesto: $80.000
- 3° puesto: $60.000
Mucho más que una maratón
La propuesta no se limita a la carrera:
- Habrá servicio de cantina.
- Paseo de emprendedores.
- Un sector de juegos para los chicos.
Además, la organización invita a los vecinos y comerciantes a sumarse decorando casas, locales y vidrieras con los colores de la carrera, globos o mensajes de aliento, con el objetivo de transformar el recorrido por las calles céntricas en una gran celebración.
Datos a tener en cuenta
- Cuándo: sábado 5 de octubre
- Dónde: Club Ferro Las Flores
- Recorrido: calles céntricas de la ciudad
Con esta segunda edición, “Corre por tu Meta” se consolida como una jornada que combina deporte, inclusión y encuentro comunitario, reafirmando que correr también puede ser un puente para unir a toda la sociedad.
