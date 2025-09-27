Llega la 2ª edición de “Corre por tu Meta”: una maratón inclusiva que invita a toda la comunidad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El próximo sábado 5 de octubre, Las Flores volverá a vibrar al ritmo del deporte y la integración con la realización de la segunda edición de la maratón inclusiva “Corre por tu Meta”, una propuesta que combina competencia, recreación y espíritu comunitario.

La iniciativa, organizada por el Club Ferro, la Asociación CreHab y con la fiscalización de Atletismo Las Flores, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores – Dirección de Deportes, y promete convertirse en una verdadera fiesta de la ciudad.

Distancias y categorías

El evento contempla diversas modalidades para que nadie quede afuera:

10K y 5K competitivos , con inscripción a través de la página de Código Aventura.

, con inscripción a través de la página de Código Aventura. 2K inclusivos , abiertos a todas las personas, sin importar la forma de desplazarse. Las inscripciones se realizan al 2241-527849.

, abiertos a todas las personas, sin importar la forma de desplazarse. Las inscripciones se realizan al 2241-527849. Carrera Kids, pensada especialmente para los más pequeños.

Premios y atractivo deportivo

En la distancia de 10K se entregarán premios en efectivo para la clasificación general (damas y caballeros):

1° puesto: $100.000

2° puesto: $80.000

3° puesto: $60.000

Mucho más que una maratón

La propuesta no se limita a la carrera:

Habrá servicio de cantina.

Paseo de emprendedores.

Un sector de juegos para los chicos.

Además, la organización invita a los vecinos y comerciantes a sumarse decorando casas, locales y vidrieras con los colores de la carrera, globos o mensajes de aliento, con el objetivo de transformar el recorrido por las calles céntricas en una gran celebración.

Datos a tener en cuenta

Cuándo: sábado 5 de octubre

sábado 5 de octubre Dónde: Club Ferro Las Flores

Club Ferro Las Flores Recorrido: calles céntricas de la ciudad

Con esta segunda edición, “Corre por tu Meta” se consolida como una jornada que combina deporte, inclusión y encuentro comunitario, reafirmando que correr también puede ser un puente para unir a toda la sociedad.