Se realizó el gran cierre de año a puro color de los Centros de Promoción Comunitaria en el Teatro Español

Los Centros de Promoción Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección General de Promoción Comunitaria encabezada por Silvina Castro, celebraron el cierre del ciclo 2025 con una jornada llena de color, emoción y el resumen del trabajo realizado durante todo el año junto a coordinadoras, equipos, familias y niños.

El acto tuvo lugar en el Teatro Español, donde los alumnos de los distintos grados y de las guarderías presentaron coreografías especialmente preparadas para esta ocasión, brindando un espectáculo colmado de alegría.

Participaron los chicos de los Centros Este, Ositos Cariñosos, Sur, Oeste, Manzanares, Norte–Amparo Materno Infantil. También se sumaron las mamás del Centro Oeste con una coreo especial y el grupo de Abuelos Cuentacuentos de la Dirección de Adultos Mayores, quienes, con la voz de Ana María Calandrelli, interpretaron el cuento “Caperucita Roja”.

El Centro del paraje Pardo y el Jardín Maternal “Eva Perón” estuvieron presentes en la jornada, que incluyó reconocimientos, entrega de presentes y el cálido acompañamiento que caracteriza a estas instituciones.

Para cerrar el ciclo y como símbolo del trabajo conjunto, los Centros interpretaron la canción “Todos Juntos” de Soledad, junto a la cantante Agustina Romero y los niños que participan de las clases de bombo y eco folk a cargo de la profesora Camila Carabajal. Al finalizar, los asistentes disfrutaron de un show de robots led y música, poniendo el broche final a una tarde inolvidable.