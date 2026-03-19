Córdoba: encontraron sana y salva a Esmeralda en un descampado cerca de su casa
La nena de 2 años que desapareció en Cosquín fue hallada con vida, según confirmó su abuelo.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Esmeralda Marisa Pereyra López, la nena de 2 años que estaba desaparecida en Cosquín, Córdoba, fue hallada cn vida y buen estado de salud este jueves.
Según informa el diario cordobés La Voz del Interior, la nena fue hallada por efectivos de la División Motos de la Policía de Córdoba, en un descampado ubicado a unas cinco cuadras de su casa.
La búsqueda de Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba, tuvo un final feliz gracias a un amplio operativo comandado por distintas fuerzas de seguridad y rastrillajes realizados por los propios vecinos. La Justicia se aboca ahora en investigar qué sucedió con la menor en estas 20 horas.
La desaparición de Esmeralda mantuvo en vilo a toda la región. La nena había sido vista por última vez el miércoles alrededor de las 14.30 en su casa de la calle Jacinto Piedra al 400, barrio San José Obrero.
Según el relato de su propia madre, la nena desapareció “en un segundo” mientras estaba en su casa. Todos sus familiares remarcaron que no salía de la vivienda sola ni solía irse con desconocidos.
La casa se encuentra ubicada a pocas cuadras del río Cosquín y cerca de una avenida que conecta con la ruta nacional 38, un corredor clave que une distintas localidades, entre ellas La Falda.
Opinión Pública: Alberto Gelené, entre los 10 intendentes mejor valorados de la Quinta Sección Electoral antes de su salto a la Provincia
Procedimiento en un campo: atrapan a cazadores furtivos con perros y piezas decomisadas
Eduardo Zapata: «La salud pública no va a dejar a nadie sin atención»
Volvieron a aumentar los combustibles y así quedaron los nuevos valores en Las Flores
Los bancos vuelven a su horario de atención habitual en la provincia
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras