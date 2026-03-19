Córdoba: encontraron sana y salva a Esmeralda en un descampado cerca de su casa

Esmeralda Marisa Pereyra López, la nena de 2 años que estaba desaparecida en Cosquín, Córdoba, fue hallada cn vida y buen estado de salud este jueves.

Según informa el diario cordobés La Voz del Interior, la nena fue hallada por efectivos de la División Motos de la Policía de Córdoba, en un descampado ubicado a unas cinco cuadras de su casa.

La búsqueda de Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba, tuvo un final feliz gracias a un amplio operativo comandado por distintas fuerzas de seguridad y rastrillajes realizados por los propios vecinos. La Justicia se aboca ahora en investigar qué sucedió con la menor en estas 20 horas.

La desaparición de Esmeralda mantuvo en vilo a toda la región. La nena había sido vista por última vez el miércoles alrededor de las 14.30 en su casa de la calle Jacinto Piedra al 400, barrio San José Obrero.

Según el relato de su propia madre, la nena desapareció “en un segundo” mientras estaba en su casa. Todos sus familiares remarcaron que no salía de la vivienda sola ni solía irse con desconocidos.

La casa se encuentra ubicada a pocas cuadras del río Cosquín y cerca de una avenida que conecta con la ruta nacional 38, un corredor clave que une distintas localidades, entre ellas La Falda.