Capital Federal
El Gobierno derogó los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
También quitó normas que regulaban el precio del trigo y la obligación de los colegios privados de informar los aranceles con anticipación.
El Gobierno derogó 58 normas, principalmente dictadas entre 2022 y 2023, vinculadas al comercio interior con el objetivo de simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. La medida se vincula con el proceso de desburocratización que busca llevar adelante el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Entre las normas en cuestión aparecen algunas vinculadas con programas muy destacados, como el Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, y otras medidas que, según indicó, «generaban ambigüedad regulatoria y jurídica». Lo hizo mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026.
Además, agregó, con el fin de esas normas «se simplifican las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores», en el marco del proceso de desburocratización del Estado que está llevando adelante desde el inicio de la gestión».
“Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, se indicó.
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Cuáles son las normas sobre el comercio que derogó el Gobierno
El programa Ahora 12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor. Este finalizó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo.
Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.
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