Accidente en Monte, Ruta Nacional 3: suman 4 los fallecidos, incluida una niña de 5 años

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, se produjo un trágico accidente en el kilómetro 121 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Monte, en circunstancias que se encuentran en investigación.

El siniestro involucró a tres vehículos: un Volkswagen Amarok (dominio AF511FQ), conducido por Fabian Eduardo Gioyosa, 67 años, acompañado por Mabel Abraham, 65 años, ambos ilesos y oriundos de Olavarría; un Volkswagen Gacel (dominio TGB 837), en el que circulaban tres personas, un masculino (Juan Ramón Rojas Benitez) de 35 años, la femenina (Marisa Marsiglia) de 42, todos fallecidos, incluida una niña (Bianca Marsiglia Torres) de 5 años, todos oriundos de Olavarría; y un micro de la línea Plusmar (dominio AA576YA), conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien también perdió la vida, acompañado por Pablo Soler, 53 años, ileso.

Según informaron las autoridades, la camioneta embistió por alcance al Gacel, provocando que este se cruzara de carril e impactara de manera frontal contra el micro que circulaba en dirección Monte – Las Flores. Producto de la colisión, el Gacel se incendió completamente.

El micro transportaba 37 pasajeros, que resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal. En el lugar trabajaron bomberos y personal de salud, y la ruta se encuentra cortada mientras se realizan las tareas de remoción y peritaje. Interviene el EPC Monte y la UFIYJD 2 de Cañuelas.