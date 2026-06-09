Conmoción por el fallecimiento de una bebé de seis meses: la Justicia investiga las causas y aguarda la autopsia

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Según pudo averiguar Noticias Las Flores de manera extraoficial, la menor habría sido trasladada durante la mañana al Hospital Zonal General de Las Flores por su madre, donde se constató su deceso.

Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las causas del fallecimiento. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se dispusieron diversas diligencias, entre ellas pericias e inspecciones de rigor, además de la toma de testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

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Asimismo, trascendió que la Ayudantía Fiscal interviniente ordenó la realización de la operación de autopsia, cuyos resultados serán fundamentales para establecer las circunstancias que derivaron en la muerte de la pequeña.

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Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen las causas del deceso y será la autopsia la que permita avanzar en la determinación de lo ocurrido.

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