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Densa neblina y despiste de un camión en Ruta 3

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Densa neblina y despiste de un camión en Ruta 3

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en el kilómetro 191 de la Ruta Nacional Nº 3. El conductor resultó ileso y personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar.
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Una mañana marcada por la intensa neblina dejó como saldo el despiste de un camión sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 191.

El incidente se registró en las primeras horas de este martes, en momentos en que la visibilidad se encontraba seriamente reducida por los bancos de niebla que afectaban la zona.

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Por causas que se intentan establecer, el vehículo de gran porte perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y se encuentra en buen estado de salud.

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En el lugar trabaja Personal de Agencia nacional de seguridad vial realizando tareas de señalización y asistencia, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y normalizar la circulación en el sector.

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Ante las condiciones climáticas, se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos. La niebla es uno de los factores que más riesgos genera en las rutas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.  

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