Las Flores
Fue derivada en estado estable la menor involucrada en el trágico accidente de Ruta 3
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La niña que resultó herida en el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°3, km 228 fue derivada cerca de la medianoche al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde permanece en estado estable y bajo control médico. Recordamos que sus padres fallecieron en dicho siniestro.
De acuerdo a la información brindada por la Dirección del Hospital de Las Flores, la menor presenta una lesión compatible con el uso del cinturón de seguridad y una fractura estable de la segunda vértebra lumbar, sin riesgo vital.
La derivación se realizó de manera preventiva para una evaluación pediátrica especializada. Cabe recordar que el padre de la niña se desempeñaba como jefe de personal del Hospital Sor María Ludovica, lo que facilitó su rápida atención en dicho centro de salud.
Km 228: Violento choque frontal en ruta 3 terminó con dos víctimas fatales
La evolución de la menor es monitoreada de manera permanente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del trágico accidente.
Fue derivada en estado estable la menor involucrada en el trágico accidente de Ruta 3
Barrio Traut no presentó equipo y Ferro se consagró campeón de la Copa Liga de Fútbol Las Flores 2025
Azul: Detuvieron a un rauchense por intentar sobornar a un policía con dólares tras un accidente de tránsito
Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras