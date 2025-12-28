Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Fue derivada en estado estable la menor involucrada en el trágico accidente de Ruta 3

Las Flores

Fue derivada en estado estable la menor involucrada en el trágico accidente de Ruta 3

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La niña que resultó herida en el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°3, km 228 fue derivada cerca de la medianoche al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde permanece en estado estable y bajo control médico. Recordamos que sus padres fallecieron en dicho siniestro.

De acuerdo a la información brindada por la Dirección del Hospital de Las Flores, la menor presenta una lesión compatible con el uso del cinturón de seguridad y una fractura estable de la segunda vértebra lumbar, sin riesgo vital.

La derivación se realizó de manera preventiva para una evaluación pediátrica especializada. Cabe recordar que el padre de la niña se desempeñaba como jefe de personal del Hospital Sor María Ludovica, lo que facilitó su rápida atención en dicho centro de salud.

Te puede interesar:

Km 228: Violento choque frontal en ruta 3 terminó con dos víctimas fatales

La evolución de la menor es monitoreada de manera permanente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del trágico accidente.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.