Fue derivada en estado estable la menor involucrada en el trágico accidente de Ruta 3

La niña que resultó herida en el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°3, km 228 fue derivada cerca de la medianoche al Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde permanece en estado estable y bajo control médico. Recordamos que sus padres fallecieron en dicho siniestro.

De acuerdo a la información brindada por la Dirección del Hospital de Las Flores, la menor presenta una lesión compatible con el uso del cinturón de seguridad y una fractura estable de la segunda vértebra lumbar, sin riesgo vital.

La derivación se realizó de manera preventiva para una evaluación pediátrica especializada. Cabe recordar que el padre de la niña se desempeñaba como jefe de personal del Hospital Sor María Ludovica, lo que facilitó su rápida atención en dicho centro de salud.

La evolución de la menor es monitoreada de manera permanente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del trágico accidente.