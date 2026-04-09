Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias

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Este jueves a las 14:30 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante la sirena pública por un principio de incendio en el techo de una vivienda ubicada en Av. 17 de Octubre al 571.

Según se informó, el foco ígneo se habría originado mientras se realizaban tareas de soldadura en el lugar. Hasta allí acudieron bomberos junto a efectivos de la Policía Comunal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar rápidamente la situación. Las llamas fueron sofocadas en pocos minutos, evitando su propagación. Afortunadamente, la vivienda no sufrió daños y no se registraron personas heridas.

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