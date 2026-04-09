Las Flores
Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias
Este jueves a las 14:30 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante la sirena pública por un principio de incendio en el techo de una vivienda ubicada en Av. 17 de Octubre al 571.
Según se informó, el foco ígneo se habría originado mientras se realizaban tareas de soldadura en el lugar. Hasta allí acudieron bomberos junto a efectivos de la Policía Comunal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar rápidamente la situación. Las llamas fueron sofocadas en pocos minutos, evitando su propagación. Afortunadamente, la vivienda no sufrió daños y no se registraron personas heridas.
Intervención en la Ruta 3: Bomberos trabajaron para enfriar carga que presentaba alta temperatura en un vehículo
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares
La Cooperativa Eléctrica de anunció corte de energía para este viernes de 8 a 10 hs por obras de mejora del servicio
Hockey: las chicas del Verde juegan de local este sábado y van por todo ante Dorrego de Navarro en el Torneo Apertura
El próximo 25 de mayo, APHOGARD llevará adelante una nueva edición de su Gran Pollada Patria
Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras