Elecciones 2025: la Junta Electoral bonaerense oficializó las cuatro listas legislativas que competirán en Las Flores
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente las cuatro listas que estarán en el cuarto oscuro como opciones legislativas para los vecinos de Las Flores en las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Las agrupaciones políticas habilitadas para competir en el distrito son:
• Alianza Nuevos Aires
• Alianza La Libertad Avanza
• Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
• Alianza Fuerza Patria
Con esta oficialización, el panorama electoral local queda definido, y cada fuerza política podrá avanzar con su campaña de cara a unos comicios en los que se renovarán 7 bancas en el Honorable Concejo Deliberante y 3 cargos en el Consejo Escolar.
