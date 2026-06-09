Matías Civale advirtió sobre la crítica situación financiera de los municipios: “Se ha agravado fuertemente en los últimos seis meses”

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El diputado provincial de la UCR, Matías Civale, expresó su preocupación por el complejo escenario que atraviesan los municipios bonaerenses y aseguró que la situación se ha deteriorado de manera significativa durante los últimos meses debido a la caída de la coparticipación, la baja en la recaudación de tasas y el retiro del Estado nacional de áreas clave como la obra pública y la asistencia social.

Durante una entrevista concedida a Radio Eich de Rauch, el legislador tandilense sostuvo que los gobiernos locales enfrentan una combinación de factores que ponen en riesgo su capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de los vecinos.

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“La situación se ha ido agravando. No es lo mismo lo que sucedía hacia finales del año pasado que lo que sucede hoy. Hay una caída estrepitosa de la coparticipación y eso tiene que ver con decisiones que tomó el Gobierno nacional respecto de la estructura tributaria”, afirmó.

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Según explicó, la reducción de determinados impuestos nacionales impactó directamente en los recursos que reciben las provincias y los municipios.

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“Se han reducido impuestos que son coparticipables, como Bienes Personales, que grava fundamentalmente a los sectores de mayor riqueza. Esa caída representa cerca del 0,45 por ciento del PBI, casi el doble de lo que se discute para financiar a las universidades nacionales. Son recursos que dejan de llegar a las provincias y municipios”, señaló.

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Civale sostuvo que se está produciendo una modificación profunda en la distribución de los recursos entre Nación y las jurisdicciones subnacionales.

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“Es la primera vez en la historia reciente del país que se invierte la relación de distribución de los tributos. Antes, aproximadamente el 60 por ciento de los recursos iba a provincias y municipios y el 40 por ciento quedaba en manos de la Nación. Hoy ocurre prácticamente lo contrario”, advirtió.

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Para el diputado radical, esta situación genera un progresivo empobrecimiento de las administraciones provinciales y municipales, que además deben afrontar nuevas responsabilidades por el repliegue del Gobierno nacional.

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“El Estado nacional dijo que no iba a realizar obra pública. Hay obras que estaban iniciadas en los municipios y quedaron paralizadas. Los vecinos reclaman y los intendentes tienen que buscar la manera de dar respuestas con recursos cada vez más escasos”, indicó.

A ese panorama se suma, según Civale, la creciente presión sobre el sistema público de salud.

“La crisis económica está provocando que muchas familias dejen de pagar la prepaga o pierdan la cobertura de una obra social por la caída del empleo. Entonces recurren al hospital público, que en la provincia de Buenos Aires es sostenido principalmente por los municipios”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la situación va más allá de la atención médica. “Muchas veces la persona va al sector privado, recibe una receta, pero después no puede comprar los medicamentos. Entonces termina recurriendo al hospital público porque allí encuentra una respuesta. Todo eso incrementa los costos para los municipios”, señaló.

El legislador resumió el escenario como un “combo complejísimo” para las administraciones locales.

“Tenemos una caída fenomenal de la coparticipación, un Estado nacional que se retiró de la obra pública, una baja en la cobrabilidad de las tasas municipales producto de la crisis económica y, al mismo tiempo, un gasto que aumenta porque los municipios deben cubrir necesidades que antes atendían otros niveles del Estado”, afirmó.

Además, consideró que en algunos casos la Provincia tampoco está logrando responder con la rapidez necesaria a determinadas demandas, lo que termina generando una presión aún mayor sobre los gobiernos locales.

“Los municipios están atravesando una situación altamente compleja que se ha agravado en estos últimos seis meses. Por eso es necesario discutir herramientas de financiamiento que permitan sostener los servicios y las prestaciones esenciales para los vecinos”, concluyó.

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