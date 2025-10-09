Capital Federal
La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y José Luis Espert aparecerá en la boleta de LLA
El organismo electoral tomó la decisión en una resolucion de 26 páginas. Así, Espert aparecerá en la boleta del 26 de octubre, aunque no sea candidato.
La Junta Electoral rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la boleta con la que votarán los bonaerenses en las elecciones del 26 de este mes, luego de que renunciara el primero de sus candidatos, José Luis Espert, en medio del escándalo por el financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado.
De este modo, la foto y el nombre de Espert aparecerá en la boleta aunque no será candidato.
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
140 representantes viajan a Mar del Plata para las finales bonaerenses 2025
Sub DDI Las Flores detuvo a ciudadano acusado de abuso sexual agravado y tenencia ilegal de arma de fuego
Las Flores se prepara para su cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas
Crisis textil: advierten que la industria perdió 11.500 empleos y 380 empresas
Corte de energía en algunos sectores de la ciudad: una planta cayó sobre las líneas durante una poda particular
