Noticias Las Flores

Capital Federal

La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y José Luis Espert aparecerá en la boleta de LLA

El organismo electoral tomó la decisión en una resolucion de 26 páginas. Así, Espert aparecerá en la boleta del 26 de octubre, aunque no sea candidato.

La Junta Electoral rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir la boleta con la que votarán los bonaerenses en las elecciones del 26 de este mes, luego de que renunciara el primero de sus candidatos, José Luis Espert, en medio del escándalo por el financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado.

De este modo, la foto y el nombre de Espert aparecerá en la boleta aunque no será candidato.

