Confirman un caso de hantavirus en Las Flores: la situación está bajo seguimiento sanitario

Ante la confirmación de un caso de hantavirus transmitido por ratón colilargo, y considerando que no se han detectado indicios de circulación del virus en nuestra ciudad, el Municipio a través de la Secretaría de Salud informa que la situación se encuentra bajo seguimiento de las autoridades sanitarias locales y provinciales, al tiempo que acerca recomendaciones preventivas a la comunidad.

En este sentido, se encuentran en estudio las posibles vías de contagio, sin que hasta el momento existan elementos que indiquen un riesgo para la población en general.

Ante los recientes casos registrados en el país, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal brinda a la población recomendaciones para prevenir las virosis transmitidas por los roedores: ratón colilargo y ratón maicero.

Los virus se encuentran en la orina, la saliva y las excretas de roedores, y puede transmitirse a las personas por inhalación de aire contaminado, por contacto directo o por mordeduras.

Se consideran grupos con mayor exposición a pobladores rurales, cazadores, pescadores, trabajadores agropecuarios, personas que realizan tareas de desmalezamiento y quienes desarrollan actividades al aire libre como acampar.

Para prevenir, se recomienda vacunarse contra la fiebre hemorrágica argentina; mantener la vivienda limpia y libre de roedores; almacenar los alimentos en recipientes cerrados; conservar la basura en contenedores con tapa hermética y evitar el ingreso o anidamiento de roedores en los hogares tapando los orificios. Asimismo, es importante ubicar leña y huertas alejadas de la vivienda, mantener cortos los pastos y malezas, y ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar permitiendo la entrada de la luz solar, evitando barrer el piso en seco y utilizando soluciones de agua con lavandina para la limpieza (1 parte de lavandina en 9 de agua).

En caso de realizar actividades al aire libre o acampar, se aconseja hacerlo en lugares alejados de maleza y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo.

Para la manipulación de roedores, se deben utilizar siempre guantes y elementos de protección, cubriendo boca y nariz con un paño húmedo o barbijo. No se debe convivir con roedores ni intentar manipularlos sin protección.

Si se detecta un roedor vivo, se recomienda el uso de tramperas o cebos específicos. En caso de encontrar un roedor muerto, se debe rociar con agua lavandina en la dilución antes mencionada, dejar actuar durante 30 minutos y luego retirarlo con protección, colocándolo en doble bolsa para luego enterrarlo.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, hemorragias en encías y nariz, pudiendo presentarse también dificultad respiratoria. Ante la aparición de estos signos, se debe consultar de inmediato al centro de salud más cercano.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Salud Pública (Av. Rivadavia 363, Tel. 441570) o con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal (Av. Manuel V. Paz Nº 1114, Tel. 442236).

El Municipio recuerda que, más allá de esta situación puntual, la prevención y el cuidado cotidiano son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de toda la comunidad.