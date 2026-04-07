Vecinos juntaron firmas para reclamar limpieza de terrenos y mayor control de plagas

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La iniciativa se llevó adelante en la plaza del barrio Barrio 25 de Mayo, donde alrededor de un centenar de personas —tanto del barrio como de otras zonas de la ciudad— se acercaron para firmar el petitorio.

Entre los principales pedidos planteados se encuentran la realización de tareas de desmalezamiento en terrenos y espacios públicos, mayor control de plagas, especialmente roedores, el saneamiento y mantenimiento de zanjas, así como también obras de entubamiento de cunetas, entre otras acciones orientadas a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales.

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Los vecinos señalaron que estas problemáticas impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad y remarcaron la necesidad de que se adopten medidas concretas para dar respuesta a estas situaciones.

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En ese marco, adelantaron que solicitarán una banca abierta en el Concejo Deliberante para poder exponer los reclamos y plantear la situación ante los representantes legislativos.

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