Así estará el clima en nuestra ciudad los próximos días

En la última parte de la entrevista que el jefe comunal mantuvo con Julio González por AM 1210 hizo alusión a los trabajadores municipales y manifestó que “la actualización de los salarios municipales es un tema que me preocupa, que tenemos que pensarlo para el presupuesto del año que viene”, al mismo tiempo que agregó “haber mantenido y cumplido con lo que nos hemos comprometido antes de la pandemia ha significado muchísimo esfuerzo pero hemos cumplido”.

En cuanto a los gremio dijo que cuentan con el apoyo permanente y que “sus inquietudes son tratadas, se responden en lo inmediato, trabajamos juntos en el cuidado de nuestro personal”.

No dejó de lado la injusticia en cuanto a la promoción de varios trabajadores por parte del gobierno del Escribano Ramón Canosa, “ha habido en la gestión anterior una injusticia muy grande en cuanto a la promoción de varios trabajadores, muchos quedaron rezagados, han pasado por encima de muchos trabajadores con muchos años que merecen estar en planta y no se hizo lo que correspondía, lo adecuado, y hoy tenemos que remediar todo eso, no es una tarea sencilla”.

Finalizó expresando “tenemos que ir mejorando la situación de todos los empleados municipales”.