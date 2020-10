“Si Mauricio Macri pudo terminar de gobernar fue gracias a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio”

Al finalizar una nueva manifestación en contra del gobierno oficial, Mauricio Macri mantuvo una entrevista con el periodista de Todo Noticias en el cuál hizo referencia a que “nunca debió haber delegado la negociación política” en figuras como Emilio Monzó o Rogelio Frigerio.

Por su parte Ramón Canosa, referente de Juntos x el Cambio en Las Flores y Quinta Sección Electoral, expresó “creo que no corresponden los dichos vertidos de Mauricio Macri“, al mismo tiempo que aseguro “si hubo gobernabilidad quién se la aseguró en los 4 años a Mauricio fueron Monzó y Frigerio. Rogelio conteniendo a todos los Gobernadores Justicialistas y Emilio sacando las Leyes en minoría”.

Resaltando la figura del ex titular de la Cámara de Diputados, Canosa agregó: “Monzó se retira el 10 de diciembre ovacionado por todos los espacios politicos de la Argentina, yo creo que Macri es nada más lejos de la realidad de lo que dijo. Si le hubiera hecho caso a Emilio y Rogelio, le hubiera ido mejor, le hizo caso a Duran Barba y Marcos Peña y chocaron una Ferrari”.

“El peronismo está secuestrado por Cristina”

El Escribano no compartió en absoluto lo dicho por el ex presidente y manifestó que “Cristina Kirchner no secuestró al Peronismo, en realidad lo sedució, cosa que él no supo hacer o no le permitió a Frigerio seducir el Peronismo, en definitiva es un mérito de la Vice Presidenta”.

“Eso de secuestrar es minimizar y no reconocer el logro del otro, Macri no lo pudo hacer porque se recostó en Peña y Durán Barba”, agregó