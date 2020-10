Cantando 2020: Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez abrieron el ritmo libre con una clásica milonga

Ayer por la tarde, luego de la reunión que mantuvo la Comisión de Emergencia, en la cual se ampliaron las actividades comerciales y sociales, se decidieron las siguientes medidas y/o protocolos para el desarrollo de las siguientes actividades culturales suspendidas el pasado 17 de septiembre por la situación epidemiológica de nuestra ciudad:

Ensayos: Respetar distanciamiento de 2mt. No puede haber más de 10 personas incluyendo el docente. Deben ser al aire libre, pero no en espacios públicos, tales como plazas, laguna, etc. Asistir con tapabocas y nariz. Toma de temperatura al ingreso y correcta higiene y desinfección de manos. Planillas de declaración jurada debidamente completas.

Streaming o Grabaciones: Distanciamiento de 2 mt. Hasta 5 personas en escena siempre y cuando las dimensiones lo permitan -2mt entre persona y persona- y todos con barbijos, salvo el cantante, en caso de ser una Banda.

Teatro: Solo se permiten Monólogos y actuaciones en pareja, sólo si son convivientes. La capacidad de personas (staff + elenco) está sujeta a las dimensiones del lugar, debiendo haber 4 m2 cuadrados por persona. Técnicos uso de barbijo obligatorio. Elementos de higiene y desinfección a disposición. Toma de temperatura al ingresar. Planillas de declaración jurada debidamente completas.

En caso de presentarse un caso positivo entre los asistentes al ensayo todos deberán aislarse obligatoriamente sin excepciones.

En todos los casos se debe solicitar el correspondiente permiso y habilitación en la Secretaría de Cultura, en Av. Gral. Paz N° 570 de 8 a 13 hs. Para más información comunicarse al 442387 o por mail a [email protected].