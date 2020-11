Este viernes 6 no abren los bancos públicos ni privados

“No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar”, aseguró el ministro de Salud nacional, Ginés González García, luego de la polémica generada con una parte de la sociedad que se manifiesta antivacuna así como políticos y comunicadores sociales. El cruce se dio fundamentalmente luego de que el Gobierno comunicara que avanza en un acuerdo para la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa.

En diálogo con C5N, el ministro sostuvo que “hay una corriente antivacunas y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar. Y eso es un comportamiento antisocial. La vacuna no es sólo prevención del individuo porque previene que no se muera, sino que evita que haya circulación del virus, y el coronavirus sólo circula a través de las personas. Entonces es así es como se termina con la pandemia, con la vacuna”.

Tras la decisión del gobierno de avanzar en la vacunación masiva de la población el próximo año se abrió una fuerte polémica entre los antivacuna, algunos representantes del macrismo y el gobierno nacional que llamó a ser responsables en esta cuestión en tiempos que se está viviendo un feroz rebrote del virus en Europa.

El objetivo del Gobierno es llegar al próximo invierno con una buena cantidad de la población vacunada e inmunizada para poder así minimizar la circulación comunitaria del virus.

En ese sentido Cecilia Niccolini, asesora del presidente Alberto Fernández y una de las integrantes de la comitiva que encabezó Carla Vizzotti en Rusia para gestionar la compra de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 aseguró ayer que el Gobierno “prepara la campaña de vacunación más grande de la historia argentina”.

En diálogo con El Destape Radio, Niccolini aseguró que “el Presidente nos encomendó viajar con Carla Vizzotti para conocer de primera mano los avances de la vacuna Sputnik V y allí nos encontramos con Alexander Ginzburg que es el director del Instituto Gamaleya y pudimos ver detalles de la vacuna”.

Niccolini aseguró que “Argentina tiene la posibilidad de adquirir 25 millones de vacunas Sputnik V que tiene dos dosis. O sea, 50 millones de vacunas” y explicó que “en base a las otras vacunas que se están desarrollando se va a decidir cuántas de las 25 millones de vacunas compramos”.

“La campaña de vacunación de Covid va llevar un tiempo. Será la más grande de la historia argentina” dijo Niccolini y detalló que además de las negociaciones con Rusia se está avanzando también en cerrar acuerdos con los laboratorios Astra Zeneca y Pfizer “y veremos con las otras que vayan apareciendo”.

Niccolini ratificó además que “la vacuna va a ser de acceso gratuito”.

“La vacuna Sputnik V cuesta 19,90 dólares pero va a ser gratis para todos” dijo e insistió: “Toda la población argentina va a poder acceder de manera gratuita a esta vacuna”.