El Taller ALMA cumple 33 años, ¡Felicidades!

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, cerró la Jornada sobre “Políticas públicas contra las violencias de género: experiencias, debates y desafíos” realizada de forma virtual en la que participaron las Mesas Locales Intersectoriales y las Áreas de Género municipales del territorio bonaerense.

El encuentro forma parte de las actividades organizadas por el Ministerio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre en recuerdo por los femicidios de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana, en 1960.

“Queremos seguir construyendo el Ministerio en su conjunto porque no vamos a erradicar las violencias por razones de género si no es en la construcción de políticas de promoción y de igualdad, y si no es también en el marco de un proyecto de gobierno que sea inclusivo, igualitario, que construya posibilidades de trabajo, de salud, de educación, de un Estado presente que dé respuestas a la mayoría de las y los bonaerenses” señaló la Ministra durante el cierre de la actividad que convocó a más de 350 personas.

En las distintas comisiones de trabajo se compartieron experiencias y debates en torno a los temas que atraviesan la agenda de la problemática de violencia y género: desarrollo e implementación de políticas públicas; abordaje e intervención de casos; construcción de guías y protocolos de actuación; transversalización del género; búsqueda de lenguajes comunes y construcción de consensos; trabajo con masculinidades y varones que ejercen violencia; historización y organización de las Mesas Locales, entre otros ejes temáticos.

En ese marco, Estela Díaz resaltó la importancia del trabajo realizado por el equipo de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género que conduce Flavia Delmas: “Para nosotras es central, el lugar de las Mesas Locales, un dispositivo prioritario que permite la mirada más cercana en el territorio. Desde el Ministerio acompañamos ese proceso”.

La jornada abrió una instancia de trabajo sobre construcciónj de datos en relación a femicidios, travesticidios, intervención e impacto en los equipos; procesos de abordaje de las violencias distinguiendo el riesgo, la emergencia, la salida de las violencias, la diversidad, el consumo problemático, el padecimiento mental, la discapacidad, la migración, la ruralidad. Se abordó la construcción del registro único de casos de violencias de género y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas quien destacó: “En un año tan particular, hemos logrado que en la gran mayoría de los 135 municipios bonaerenses se reúnan las Mesas Locales; quedan apenas 15 mesas por conformar. Y el decreto 997 que crea el Sistema Integrado de Políticas Públicas, publicado oficialmente esta semana, brinda el marco normativo necesario de las Mesas Locales como espacio de diálogo interministerial, intersectorial y comunitario. No hay posibilidad de salir de las violencias de manera aislada”, aseguró Flavia Delmas. Y continuó: “Las problemáticas de las violencias y el género deben trabajarse con los organismos municipales, provinciales y nacionales con asiento en el territorio y las organizaciones sociales porque son el espacio para proponer, diseñar y articular toda la batería de políticas públicas: desde el inicio en la prevención hasta la salida de las violencias, también las estrategias de comunicación, capacitación y de guías y protocolos de actuación. Fue muy importante intercambiar sobre las experiencias de las mesas y el trabajo que realizan las áreas de género”.

Para dar cierre a la actividad, la Ministra Estela Díaz adelantó que “el 25 de noviembre vamos a estar compartiendo la presentación del Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP) contra las violencias por razones de género, lo reformulamos en mucho trabajo conjunto con ustedes, en lo que recogimos en estos meses, viene con mucho de lo que se ha enriquecido el paradigma de intervención en los últimos tiempos. La integralidad de las políticas, lo interjurisdiccional es fundamental y debemos entenderlo como decisiones claras en la gestión de gobierno”.

Participaron de las jornadas los municipios de 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Avellaneda, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Berazategui, Berisso, Bolívar, Brandsen, CABA, Campana, Carlos Casares, Carmen de Areco, Carmen de Patagones, Chacabuco, Chascomús, Colón, Dolores, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Guido, General Lamadrid, General Paz, General Paz, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Alvarado, General Belgrano, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingo, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Lezama, Lincoln, Lomas de Zamora, Lujan, Magdalena, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte Hermoso, Moreno, Olavarróa, Pergamino, Presidente Perón, Púan, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Saavedra, Saladillo, Salliquelo, San Fernando, San Miguel del Monte, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López, Villa Gesel, Villarino y Zárate