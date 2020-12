Ya se anotaron más de 100 mil personas en la provincia de Buenos Aires para recibir la vacuna

Luego de anunciar que evaluarían la posibilidad de habilitar eventos al aire libre de hasta 200 personas para evitar las juntadas clandestinas, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, comunicó que finalmente se decidió no autorizarlas.

“Tomamos la determinación de no habilitar por ahora ninguna otra actividad. Me quiero referir en particular a algo que anunciamos la semana pasada que íbamos a poner en práctica, que eran los espacios de entretenimiento nocturno al aire libre hasta 200 personas. Como ustedes habrán visto, más allá de que a través de decisión administrativa el Gobierno nacional habilitó a la Provincia a que pueda implementar ese protocolo, hemos decidido no avanzar. Por eso no ha sido presentada y publicada la resolución con el protocolo”, destacó Bianco.

Cabe recordar que el pasado martes 15 de diciembre había manifestado que iban a presentar un protocolo para descomprimir y dar una salida al entretenimiento nocturno por parte de los jóvenes: “Va a ser con muchos cuidados, muchos protocolos y con un control muy fuerte tanto de Provincia como de los municipios”.about:blank

Lamentablemente, aquel anuncio no logró prosperar y se optó por no habilitar las fiestas de hasta 200 participantes en espacios abiertos. “Justamente cuando la anunciamos, esa misma semana, vimos un aumento de casos. Por lo tanto fuimos monitoreando la situación y advertimos que no se estancaron ni cayeron, sino que siguieron en momento. Entonces, decidimos no habilitar, por ahora, esas fiestas”.

Fuente: El Eco